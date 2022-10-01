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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الإعصار إيان يهدد جنوب شرق الولايات المتحدة .. فيديو

الإعصار إيان يهدد
الإعصار إيان يهدد جنوب شرق الولايات المتحدة

عرضت فضائية "يورونيوز"، فيديو يرصد الإعصار إيان يهدد جنوب شرق الولايات المتحدة.

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ستريت جورنال: سلطات كوبا تطالب أمريكا بمساعدات طارئة عقب دمار إعصار إيان

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دراسة: تغير المناخ أضاف 10 % من الأمطار إلى إعصار "إيان"

وأوضحت أنه سارع تقدم الإعصار إيان باتجاه كارولاينا الجنوبية حيث من المتوقع أن يسبب رياحا قوية وسيولا وأمطارا غزيرة وارتفاعا خطرا في منسوب المياه بعدما دمّر مناطق عدة في ولاية فلوريدا.

 

وأشارت إلى أنه لا تزال الخسائر البشرية الناجمة عن مروره عبر فلوريدا غير نهائية، وقد أبلغت السلطات عن 21 وفاة من بينها 20 حالة "غير مؤكدة"، أي أنه لم يتم حتى الآن تحديد ما إذا كانت ناجمة مباشرة عن الإعصار.

 

أما حصيلة الخسائر المادية فهي "تاريخية" في فلوريدا حيث وصل ارتفاع منسوب المياه إلى حد غير مسبوق بحسب رون ديسانتيس حاكم الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد.
 

الإعصار إيان الولايات المتحدة جنوب شرق يورونيوز

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