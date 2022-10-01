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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من سوسن بدر بعد اقترابها من إنهاء تصوير مسلسل ولد أمه

سوسن بدر
سوسن بدر

تشارك الفنانة القديرة سوسن بدر، بتجربة درامية خليجية جديدة، وهي مسلسل ولد أمه؛ بمشاركة نجم الخليج محمود بوشهري، وقد انتهت سوسن من تصوير أغلب مشاهدها، وتسافر خلال الأيام القليلة القادمة لاستكمال التصوير في الكويت.

وأبدت سوسن بدر- في تصريحات صحفية- سعادتها بالتجربة والمشاركة في المسلسل، مؤكدة أنها تحمست للمشاركة؛ نظرا لفكرة العمل الجيدة والتي تتلائم مع كل بيت عربي، فضلا عن أن العمل يلقي الضوء على أهمية دور كل أم في حياة أبنائها.

واشادت سوسن بجودة مستوى الكتابة للمؤلف فهد العليوة إذ تمكن من تجسيد المشاعر بسيناريو مميز، إضافة إلى اتقان الفنان محمود بوشهري لأداء مشاعر الشخصية التي يقدمها معها وهي شخصية ابنها في أحداث المسلسل.

وأضافت أن الدراما الخليجية أصبحت أكثر تطورا، خاصة مع توفير الإنتاج المتكامل الذي يخدم العمل بشكل كبير.

وقالت سوسن إنها لم تشعر بفرق كبير عن الإنتاج الدرامي في مصر، مؤكدة أن هناك الكثير من الخبرات التي اكتسبتها الدراما الخليجية مؤخرا من الدراما المصرية؛ وهو ما يثري الإنتاج الدرامي العربي بشكل عام، ويضيف للدراما العربية الكثير في المستقبل القريب.

مسلسل ولد أمه

جدير بالذكر أن مسلسل ولد أمه، سيعرض قريبا على منصة شاهد، ومجموعة قنوات mbc، والعمل من تأليف فهد العليوة، وإخراج حسين دشتي، ويشارك سوسن بدر في بطولته؛ نخبة من نجوم الخليج، أبرزهم: محمود بوشهري، حبيب غلوم، أحمد السمان، أحلام حسن، وغيرهم.

سوسن بدر ولد أمه مسلسل ولد أمه

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