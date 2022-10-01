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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس للصحة: مش بنقول للناس ما تخلِّفوش.. لكن لازم ينظموا الإنجاب

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحة، أن الزيادة السكانية تشكل عبئًا على الدولة وعلى كل أسرة تنجب طفلا آخر.

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لازم إجراءات.. أحمد موسى يحذر من "مثلث خطر" في الزيادة السكانية

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الإحصاء: عدد سكان مصر يصل إلى 104 ملايين نسمة

وقال  محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،:"  الشكل السكاني في مصر هرمي، ولو قمنا  بتقسيم السكان من سن يوم لـ 5، وهكذا…. ؛ سنجد أن متوسط المواليد في مصر 2.5 مليون نسمة سنويا".

وتابع محمد عوض تاج الدين:" كل الدلائل تشير الى ان مظاهر الرعاية الصحية التراكمية حسنت صحة الإنسان المصري".

نسبة وفيات الأطفال انخفضت 

واكمل محمد عوض تاج الدين :"نسب وفيات الأطفال انخفضت في الفترة الحالية خاصة بعد تطبيق منظومة التطعيمات الاجبارية للاطفال".

ولفت محمد عوض تاج الدين:"  لابد من تكاتف الجميع من أجل مواجهة الزيادة السكانية"، مضيفا:" مش بنقول الناس متخلفش لكن لازم ننظم الخلفة والإنجاب وإحداث تباعد بين الطفل الاول والثاني".


 

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