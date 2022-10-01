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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحسين التجربة للأجانب ومناخ للاستثمار .. تفاصيل خطة تنشيط السياحة

صدى البلد

أكدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أن  وزير السياحة عقد اجتماعا مع مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص  بالبحر الأحمر.

 

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وقالت غادة شلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،:"  كل محافظة سياحية لها طلباتها ورؤيتها الاستراتيجية لتنشيط السياحة والأسواق المستهدفة ".

وتابعت غادة شلبي:" وزير السياحة اطلع على طلبات مستثمري القطاع الخاص، والجميع يتطلع إلى مستقبل السياحة في مصر والخطط الطموحة التي ترغب الدولة تحقيقها في السياحة ".

وأكملت غادة شلبي:"  وزير السياحة شرح الخطة الأساسية التي تتمثل في هذه الاستراتيجية لزيادة عدد السائحين  في المستقبل ".

ولفتت غادة شلبي:"  نستهدف زيادة  عدد رحلات الطيران  للسائحين من مختلف المقاصد المختلفة لأن غالبية السياحة التي تأتي إلى مصر تستخدم الطيران ".

وتابعت غادة شلبي:" نستهدف تحسين ورفع كفاءة التجربة السياحية للسائحين في مصر وجودة الخدمات المقدمة لهم"، مضيفة:" نستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمارات السياحية".

وأكملت غادة شلبي:"  تم العمل على وضع حد ادنى لأسعار الفنادق وفقا لدرجة كل فندق كي نضمن جودة الخدمة التي يتم تقدميها للسائحين ".

السياحة السائحين الاستثمار مصر اخبار التوك شو

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