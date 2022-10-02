محمد عبدالواحد : يوسف حسن لاعب وادي دجلة سيكون صفقة مربحة لـ الزمالك

قال محمد عبدالواحد، مدرب عام نادي وادي دجلة، إن يوسف حسن، لاعب الفريق الدجلاوي، سيكون صفقة مربحة لنادي الزمالك.

وأضاف محمد عبدالواحد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن يوسف حسن يمتلك إمكانيات جيدة ويجيد اللعب في أكثر من مركز، وهم ما سيجلعه صفقة مفيدة للزمالك.

وشدد :" يوسف حسن، لاعب صغير وقليل الخبرة، وتصريحاته السابقة لم يقلل خلالها من الزمالك، بل كان يشيد فقط بالأهلي".

وتابع :" لم يكن لي أى دور لترشيح يوسف حسن لمسئولي الزمالك، واللاعب يحتاج لتطوير الجزء البدني، خلال الفترة المقبلة".

وأكد :" أغلب أندية الدوري الممتاز تمتلك لاعبين خريجي قطاع نادي وادي دجلة، وهذا يدل على مدى نجاح القطاع".