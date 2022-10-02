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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي: عبدالرحمن مجدي مستمر مع الفريق.. وحل أزمة القيد خلال ساعات

صدى البلد

كشف خالد زين نائب رئيس نادي الإسماعيلي، أن الدراويش سيظهر بشكل مختلف عن الموسم الماضي، مشيرا إلى أن الإدارة كونت فريقا يسعى لتحقيق طموحات الجماهير.

وأضاف خالد زين خلال تصريحات تلفزيونية : الإسماعيلي في الموسم الجديد سيظهر بشكل مختلف يرضي جماهيره بعد الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق خلال فترة الصيف. 

وأكمل :نتوقع عودة صالح جمعة لمنتخب مصر في الموسم الجديد من خلال تألقه مع الإسماعيلي. 

وأوضح : لن نفرط في عبدالرحمن مجدي هو مستمر مع الإسماعيلي في الموسم الجديد، ويحاول إسعاد جماهير الدراويش وتحقيق نتائج مميزة في الدوري الممتاز .

واختتم خالد زين تصريحاته قائلا : خلال ساعات سنقوم بتحويل مستحقات لسعد الجزيري وحل أزمة إيقاف الإسماعيلي عن القيد.

الاسماعيلي نادي الإسماعيلي صالح جمعة

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