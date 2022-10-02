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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يكشف تفاصيل التعاقد مع برزنتيشن

الاسماعيلي
الاسماعيلي

أكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، أن التعاقد الذي تم مؤخرًا مع شركة برزنتيشن والشركة المتحدة يتضمن حقوق البث الفضائي وبعض الحقوق الإعلانية بواقع 25 % فقط من إعلانات الملعب الرئيسي للدراويش.

فى حين جاء باقي الحقوق التجارية والإعلانية والتسويقية مملوكة للنادي الإسماعيلي سواء إعلانات الملعب الرئيسي أو الملاعب الفرعية بالإضافة إلى سور الاستاد واعلانات قميص الفريق الأول وقطاع الناشئين.

ويضيف مسئولو الإسماعيلي، أن باقي الحقوق المملوكة للنادي تم طرحها للاستغلال من خلال مزايدة أعلن عنها فى الأسبوع الماضي وتحدد لها يوم 12 أكتوبر الجاري، وسيتم استقبال طلبات الشركات الراغبة في الحصول علي جانب من تلك الحقوق التي تم طرحها بكراسة الشروط الموجودة بمقر النادي.

الاسماعيلي النادي الاسماعيلي يحيي الكومي برزنتيشن شركة برزنتيشن

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