قبل الشتاء..حرب النفط تشتعل بين روسيا والسبع الكبار والنهاية قد تكون مأساوية

احتفل مسؤولون أمريكيون في أوائل سبتمبر عندما وافق كبار الحلفاء على دعم خطة جريئة لم يسبق لها مثيل لتضييق الخناق على وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى النقد بينما يشن حربا على أوكرانيا.

وبدت الفكرة بسيطة بما فيه الكفاية: فالبلدان لن تدفع سوى أسعار الفائدة المخفضة للنفط الروسي. وهذا من شأنه أن يحرم بوتين من المال لمواصلة ملاحقة حربه في أوكرانيا، ولكنه يضمن أيضا استمرار تدفق النفط من روسيا والمساعدة في إبقاء الأسعار العالمية منخفضة. بحسب تقرير وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

وبعد شهر، لا تزال مجموعة السبع، التي تمثل بعض الاقتصادات الرائدة في العالم، تكتشف كيفية تنفيذ الخطة - وهي مهمة أكثر تعقيدا بكثير مما قد تبدو عليه في البداية - ويقترب الموعد النهائي في 5 ديسمبر لحشد المشاركين بسرعة.

في غضون ذلك، تستمر الحرب. ويحشد الكرملين 300 ألف جندي إضافي للانضمام إلى غزو أوكرانيا وضم بوتين أربع مناطق أوكرانية بعد استفتاءات نظمها الكرملين وندد بها الغرب ووصفها بأنها خدعة.

وبينما فرضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية آلاف العقوبات المالية والدبلوماسية على روسيا، بما في ذلك العقوبات التي تم الإعلان عنها مؤخرا، يقول قادة وزارة الخزانة إن وضع سقف سعري للنفط يمكن أن يوجه الضربة الأكثر فعالية للاقتصاد الروسي، مما يقوض أكبر مصدر لإيراداته.

وبدفع من وزيرة الخزانة جانيت يلين، تختبر خطة الحد الأقصى للأسعار حدود فن الحكم والرأسمالية. اكتسبت يلين سمعتها كرئيسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ساعدت في توجيه الولايات المتحدة إلى أطول توسع في تاريخها. وهي تحاول الآن استخدام أسواق الطاقة العالمية كواجهة لوقف الحرب ومنع أسعار النفط من الاندفاع نحو الارتفاع هذا الشتاء.

وتضغط يلين وفريقها في وزارة الخزانة على نظرائهم الدوليين بشأن الحد الأقصى للأسعار منذ مايو على الأقل، وقد منعت الولايات المتحدة بالفعل واردات النفط الروسية، التي كانت صغيرة في البداية.

قالت إليزابيث روزنبرج، رئيسة قسم تمويل الإرهاب والجرائم المالية في وزارة الخزانة، في جلسة استماع عقدت مؤخرا في الكونجرس:"هذه طريقة جديدة تماما لاستخدام التدابير المالية ضد المتنمر العالمي".

وقال روزنبرج:"يتطلب تحالف سقف الأسعار تنسيقا غير مسبوق مع الشركاء الدوليين، فضلا عن شراكة وثيقة مع الصناعات البحرية العالمية، وتصميما استثنائيا في مواجهة الوقاحة والتهديدات الروسية العدائية، بما في ذلك خطر أن روسيا قد تسعى إلى الانتقام".

إن مخاطر هذا الشكل الجديد من الحرب الاقتصادية هائلة على إمدادات النفط العالمية. وإذا فشلت أو ردت روسيا بوقف تصدير النفط، فإن أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم قد ترتفع إلى عنان السماء. يمكن للمستهلكين الأمريكيين أن يشعروا بالتداعيات في ارتفاع آخر في أسعار البنزين.

قال بن هاريس، مساعد وزير الخزانة للسياسة الاقتصادية، خلال عرض تقديمي قدمه معهد بروكينجز مؤخرا:"ليس لدي كرة كريستالية. لا أعرف بالضبط ما الذي ستفعله روسيا هنا. هناك الكثير من الخيارات المختلفة". وأضاف:"يوفر الحد الأقصى للسعر فرصة لقليل من صمام الإفراج والأمل في أن تجد هذه البراميل الروسية السوق، ولكن بسعر مخفض".

ويأتي الموعد النهائي في 5 ديسمبر لتحديد سعر النفط المخفض قبل فرض حظر أوروبي أوسع نطاقا في نهاية العام على النفط الخام الروسي المنقول بحرا وحظر كامل على تأمين الشحن يهدف إلى منع النفط الروسي من الوصول إلى المشترين غير الأوروبيين. ويمكن أن يؤدي الحظر وحظر التأمين إلى القضاء على ما يصل إلى 4 ملايين برميل يوميا من الإمدادات اليومية من النفط في العالم، أي بخسارة تبلغ حوالي 4٪.

وتأمل وزارة الخزانة في أن يبدأ سقف الأسعار أولا ويسمح لبعض هذا النفط بالاستمرار في التدفق من خلال استثناءات من الحظر وحظر التأمين، وإن كان ذلك بأسعار أقل من أسعار السوق.

وفي حين يعرب مسؤولو وزارة الخزانة وكبار الاقتصاديين عن ثقتهم في أن الخطة ستنجح - وهي تعمل بالفعل - فإن بعض محللي النفط يشعرون بالقلق من محاولة تنفيذها قبل فصل الشتاء، في اقتصاد عالمي يعاني بالفعل من صدمات العرض، وتواجه أوروبا تضخما سريعا في الارتفاع.

المجهولون كثيرون جدا، كما يقولون.

قالت هيليما كروفت ، الرئيسة العالمية لاستراتيجية السلع الأساسية في RBC Capital Markets:"عامل البدل بالنسبة لي هو ما يفعله الروس، لأن الروس أوضحوا بوضوح أنهم لا يريدون اللعب جنبا إلى جنب مع الحدود القصوى للأسعار".