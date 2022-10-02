10 بلدان.. روسيا تعلن حظر نقل البضائع من الدول غير الصديقة

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الأحد، حظر نقل البضائع برا من الدول "غير الصديقة" والاتحاد الأوروبي عبر أراضيها.

وقالت الحكومة الروسية:"قررنا حظر نقل البضائع برا من الدول غير الصديقة عبر أراضينا بدءا من 10 أكتوبر الجاري".

وأضافت الحكومة الروسية:"فرض حظر على النقل البري للبضائع عبر روسيا من دول الاتحاد الأوروبي والنرويج وبريطانيا وأوكرانيا".

وتابعت الحكومة الروسية أن تقييد عبور البضائع الأوروبية عبر أراضي الاتحاد الروسي يأتي ردا على العقوبات الغربية.

وجاء ذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية - ووضعها تحت مظلة روسيا النووية، في حفل إدانته كييف والغرب باعتباره مهزلة غير شرعية.

وقال بوتين الأسبوع الماضي إنه لم يخدع عندما قال إنه مستعد للدفاع عن 'وحدة الأراضي' الروسية بكل الوسائل المتاحة، وأوضح يوم الجمعة أن هذا يمتد إلى المناطق الجديدة التي تطالب بها موسكو.