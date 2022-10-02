تقام اليوم الأحد 2-10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم،ولعل ابرز المواجهات لقاء مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، بجانب مباراة وريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-10- 2022 والقنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي
وتعد ابرز المواجهات في الدوري الانجليزي اليوم ديربي مدينة مانشستر بين العملاقين السيتي واليونايتد بطموحات عالية لتحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير بعد فترة التوقف الدولي وقبل انطلاق بطولة كأس العالم
مانشستر سيتي vs مانشستر يونايتد- الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium
ليدز يونايتد vs أستون فيلا- الساعة 5:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني
ويسعى ريال مدريد للعودة لصدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني من جديد علي حساب اوساسونا حيث يحتل فريق برشلونة الترتيب مؤقتا بعد الفوز أمس علي مايوركا .
إسبانيول vs فالنسيا- الساعة 2 عصرا - قناة beIN Sports Connect
سيلتا فيجوvs ريال بيتيس- الساعة 4:15 مساء - قناة beIN Sports Connect
جيروناvs ريال سوسييداد- الساعة 6:30 مساء - قناة beIN Sports Connect
ريال مدريد vs أوساسونا- الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإيطالي
لاتسيو vs سبيزيا – الساعة 12:30 ظهرا
سامبدورياvs مونزا- الساعة 3 عصرا
ليتشي vs كريمونيزي- الساعة 3 عصرا
ساسولو vs ساليرنيتانا- الساعة 3 عصرا
أتلانتا vs فيورنتينا - الساعة 6 مساء
يوفنتوس vs بولونيا - الساعة 8:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني
هيرتا برلينvs هوفنهايم – الساعة 3:30 مساء
شالكة vs أوجسبورج- الساعة 5:30 مساء
الدوري الفرنسي
يستعد محترفنا المصري مصطفي محمد برفقة نانت لمواجهة قوية اما فريق موناكو في بطولة الدوري الفرنسي .
لوريان vs ليل- الساعة 1 ظهرا
موناكوvs نانت- الساعة 5:05 مساء - قناة beIN Sports Connect
لانس vs ليون- الساعة 8:45 مساء
الدوري التركي
ألانيا سبور vs جيرسونسبور- الساعة 1:30 ظهرا
بشتكاش vs فناربخشة- الساعة 7 مساء
الدوري السعودي
الفيحاء vs الشباب- الساعة 5:20 مساء - قناة SSC EXTRA 1 HD
الهلال vs التعاون- الساعة 5:20 مساء - قناة SSC1 HD
الفتح vs أبها- الساعة 8 مساء - قناة SSC EXTRA 1 HD
النصرvs الاتحاد- الساعة 8 مساء - قناة SSC1 HD
الدوري المغربي
الفتح الرياضي vs المغرب الفاسي- الساعة 5 مساء
الوداد vs نهضة بركان- الساعة 9:30 مساء