إلهام أبو الفتح تكتب: عمالة الأطفال في رقبة البرلمان.. فيديو

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، مقال «لحظة صدق» للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة “الأخبار" ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان «عمالة الأطفال في رقبة البرلمان».

وقالت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح في مقالها:

أمس بدأ البرلمان دورته الجديدة، حيث تنتظره العديد من الاقتراحات ومشروعات القوانين المتعلقة بهموم الناس، من بين القوانين المنتظرة على مائدته قانون عمالة الأطفال، وهو واحد من أهم الموضوعات وأخطرها لأنه يتعلق بمستقبل أبنائنا ومستقبلنا، علينا أن نحميهم من غول اسمه عمالة الأطفال، وأول أسبابه هو التسرب من التعليم الذي وصل إلى أرقام صادمة حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات:

150 ألف طالب متسرب خلال عام واحد فقط، منهم 28 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية، و121 ألف طالب متسرب خلال المرحلة الإعدادية، غالبيتهم من الطلاب الأولاد بـ 16.7 ألف طالب متسرب مقابل 11.1 ألف طالبة متسربة.

مهما كان السبب في عملية التسرب لا بد من علاجه عن طريق الأسرة والإعلام ومراكز الشباب كل حسب مسئولياته، احتواء هؤلاء الأطفال واجب ومسئولية المجتمع والدولة، والأهم من العقوبات وتشديدها هو علاج الأسباب وتوفير الظروف التي يحتاجها هؤلاء الأطفال ليظهروا مواهبهم ليخرج منهم العلماء والمبدعون والمهرة، لأن تركهم خطر على المجتمع بأكمله ويخلق جيلا دون أي فكر أو ثقافة.

عمالة الأطفال في رأيي هو واحد من أهم القوانين والتشريعات، المطلوب حسمها وإصدارها، ولا بد أن يتضمن ضوابط وقواعد ترعى الأطفال وتوفر لهم الظروف ليستفيدوا بحقهم الدستوري في الحد المعقول التربية والتعليم والتأهيل بصرف النظر عن حالة الأسرة الاجتماعية والاقتصادية، فلا بد أن تقوم مؤسسات الطفولة بدورها، تراقب وتنظم عمل الأطفال وحقوقهم وتحميهم من التعسف ضدهم وظروف الحياة.

والقانون الجديد لا بد أن يحدد ضوابط عمر تشغيل الطفل أو تدريبه، ويهدف للحفاظ عليه، ومن المهم أن تدرس وزارة التعليم ظاهرة التسرب من التعليم، وتتخذ إجراءات منعها، وهي مسئولية المجتمع كله وعليه أن يتعاون في حل تلك الكارثة.. الإعلام وقصور الثقافة والمجتمع المدني، على الجميع أن يقوم بدوره في التوعية وتقديم الحلول وبحث حالات الأسر التي يتسرب أبناؤها من التعليم ويتجهون لعمالة الأطفال، ومساعدتهم بعمل مشروعات صغيرة أو تقديم الدعم المادي وتخصيص الوقت والمجهود لهم لبحث مشاكلهم، فكل جهود محو الأمية وتطوير التعليم هي مجهودات بلا جدوى في ظل التسرب.

ومن المهم سرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية ليضمن أن ينمو الطفل وسط بيئة آمنة وأسرة تحبه وترعاه.

أتمنى في هذه الدورة أن نصل لحلول، فالطفل هو المستقبل وهو أهم عوامل أمان الأسرة واستقرارها.

