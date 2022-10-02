الصحف الكويتية اليوم| أمر أميري بقبول استقالة الحكومة.. زيارة أكبر وفد كويتي لمصر لفتح آفاق اقتصادية جديدة.. كييف تلحق هزيمة كبرى لموسكو.. وزيلينسكي للروس: ستُقتلون واحداً تلو آخر

الحكومة الكويتية الجديدة تقسم 10 الجاري

الكويت تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

تفاؤل بـ «الترسيم» مع تسلُّم لبنان مقترحاً أميركياً يضمن كل مطالبه

إيران: إضراب في 120 جامعة... والنظام يتراجع خطوة

القوات الروسية تنسحب من «ليمان»

رئيس بوركينافاسو المعزول يخطط لهجوم مضاد

الديموقراطية على المحك في الانتخابات الرئاسية البرازيلية



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، أفادت صحيفة القبس بإصدار أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، أمرا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، فيما يستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

واستقبل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح اليوم، الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة.



كما أبرزت صحيفة الجريدة بدء رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر، أمس زيارة رسمية إلى مصر تستمر أربعة أيام، على رأس وفد اقتصادي كويتي رفيع المستوى يعد الأكبر منذ عقود، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وفتح أبواب جديدة لضخ مزيد من الاستثمارات الكويتية في الاقتصاد المصري، في إطار العلاقات التاريخية الفريدة التي تجمع البلدين رسمياً وشعبياً.

وقالت «الغرفة»، في بيان رسمي أمس، إن الوفد يضم 46 عضواً، يمثلون مجلس إدارة الغرفة، وبعض الجهات الحكومية والاتحادات المهنية ومجموعة من الشركات الكويتية من المهتمين بقطاعات الاستثمار، والمصارف، والصناعة، والسياحة والفندقة، والمواد الغذائية، والخدمات اللوجستية، والشحن والمناولة والتخزين، والطيران، والتعليم، والاتصالات، والبناء والمقاولات، وأعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي، بالإضافة إلى الجهاز الإداري بالغرفة.

وأكدت أن الزيارة تأتي في «إطار سعي الغرفة لفتح آفاق اقتصادية جديدة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، وتدعيماً لأواصر التعاون والامتداد التاريخي للعلاقات الثنائية»، مبينة أنها تنظم هذه الزيارة بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، مع برنامج يتضمن عقد الملتقى الاقتصادي المصري - الكويتي، الذي سيتناول عدة محاور وعرض فرص الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر والمشروعات القومية الكبرى في قطاعات مختلفة.



قالت صحيفة الأنباء إن رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أحاط مجلس الوزراء علما في اجتماعه الاستثنائي أمس بأنه سيقوم برفع استقالة الحكومة الى القيادة السياسية اليوم الأحد.

وتبدأ القيادة السياسية المشاورات التقليدية مع رؤساء مجالس الأمة ورؤساء مجالس الوزراء السابقين صباح غد لتسمية رئيس الوزراء خلال المدة الزمنية بالترتيبات ذاتها التي نص عليها الدستور تمهيدا لترشيح الوزراء ومن ثم إعلان الحكومة الجديدة في خطوات دستورية نموذجية تحسب للقيادة السياسية.

وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن 6 أيام رسمية فقط متبقية لإعلان التشكيل الجديد، لافتة إلى أن إعلان الحكومة الجديدة سيكون بنهاية الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل، مستدركة: أما تأدية القسم الدستوري أمام القيادة السياسية فسيتم الاثنين 10 الجاري على اعتبار أن الأحد يوم «راحة».



ركزت صحيفة الوطن على دعوة الكويت المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته حول إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية والفتاكة، مطالبة في هذا الصدد إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام أمام المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اختتم أعمال دورته الـ 66 امس بعد 5 أيام من المناقشات الصعبة حول قضايا الأمن والأمان النووي وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الأنباء إلى تظاهر آلاف العراقيين في العاصمة بغداد وعدة مدن بينها النجف والناصرية، إحياء للذكرى الثالثة لاحتجاجات أكتوبر «تشرين» عام 2019 التي عمت جميع أنحاء البلاد آنذاك ضد السلطة والنخبة الحاكمة وسوء إدارة الخدمات العامة.

وهتف المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب: «الشعب يريد إسقاط النظام» وقد رفعوا الأعلام العراقية وصور شهداء عام 2019، أثناء تجمعهم في ساحة التحرير الرمزية لإحياء الذكرى، وفق مراسلة وكالة فرانس برس.



أفادت صحيفة الجريدة بأن لبنان تسلم المقترح الخطّي الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، في خطوة تؤشر على الإيجابية التي تحققت على صعيد هذا الملف بعد أشهر طويلة من التفاوض. وفي حال إنجاز الاتفاق سيكون منصة لمفاوضات داخلية ودولية وإقليمية على ملفات أخرى أبرزها انتخابات رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة.

وبحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن المقترح الذي سلّمته السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا للرؤساء الثلاثة يتضمن منح لبنان مطالبه بالحصول على الخط 23 كاملاً بالإضافة إلى حقل قانا، أي يكون لبنان قد حصل على مساحة 860 كلم مربع زائد المساحة الكاملة لحقل قانا.

ويتضمن المقترح فصل الترسيم البري عن الترسيم البحري، وانشاء منطقة عازلة خاضعة للسيادة اللبنانية بدلاً من المنطقة الأمنية التي كان يطالب بها الإسرائيليون، في حين تبقى النقطة b1 مرتبطة بالترسيم البري ومتروكة إلى المفاوضات غير المباشرة بين بيروت وتل أبيب. وتشير الخطة إلى جاهزية شركة توتال الفرنسية والشركات الأخرى للبدء في العمل على الاستكشاف والتنقيب في الحقول اللبنانية بعد الانتهاء من الاتفاق وتوقيعه.



وأوضحت صحيفة الوطن اعلان مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم السبت، أنها تتعامل مع حادث انهيار مبنى، في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وتحاول إنقاذ المحتجزين. فيما تواردت أنباء عن سقوط قتلى.

وكشفت مديرية الدفاع المدني عن إنقاذ 13 شخصا من داخل المبنى. وذكر بيان للمديرية، أن "فرقها مازالت تواصل عمالها لإنقاذ ياقي المحتجزين في المبنى".



ذكرت صحيفة الجريدة أن الجامعات الإيرانية فتحت أبوابها أمس بعد عطلة نهاية الأسبوع بعصيان طلابي وغليان في مجمل الجامعات، إذ رفض الطلبة حضور الصفوف، وتجمعوا في الباحات مرددين هتافات ضد القوانين القمعية، في حين تضامنت نحو 150 مدينة في العالم مع محتجي إيران.

وفي بعض المناطق خرج الطلبة من باحات الجامعات إلى الشوارع، مثل بعض جامعات مدينة طهران وشيراز وأصفهان وتبريز، في حين حاولت الشرطة والأجهزة الأمنية عدم التصادم معهم، وعدم اعتقال الفتيات اللاتي خلعن حجابهن، وأفاد مصدر بأن 120 جامعة إيرانية شاركت في الإضراب أمس.

من جهة أخرى، أكد عدد من ممثلي كبار مراجع التقليد في مدينتي قم ومشهد بأنهم تلقوا رسائل أو اتصالات من مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي في مدينة قم، والذي يديره ابنه مجتبى خامنئي، تحذرهم من اتخاذ أي موقف فيه انتقاد للنظام، وتهددهم بعدم مجاملة أي كان في حال لم يكن هناك إدانة كاملة لـ «المؤامرة التي تواجهها البلاد وداعميها»، وجاء ذلك بعد اعتقالات في صفوف طلاب الحوزات بعد انتشار رسالة تسلب حق الولاية من خامنئي على أساس أنه لا يعتبر حاكماً صالحاً.

بيسش



كما لفتت صحيفة القبس إلى أن إضراب عام شل عدة مدن وجامعات إيرانية احتجاجاً على قمع التظاهرات المناهضة للحكومة، التي دخلت أسبوعها الثالث، في حين تأكد مصرع 3 قادة بـ «الحرس الثوري» في اشتباك خلال هجوم على مركز شرطة بمدينة زهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان عقب أنباء عن اغتصاب فتاة بداخله بعد اعتقالها.

في وقت دخلت التظاهرات في إيران أسبوعها الثالث تنديداً بمقتل الشابة الكردية، مهسا أميني، شهدت العديد من المدن الإيرانية، أمس، إضراباً شاملاً بالتزامن مع خروج احتجاجات جديدة بعدة مناطق رئيسية أبرزها العاصمة طهران واصفهان وخوزستان وكردستان ومشهد.

دوليا، أفادت صحيفة الأنباء بأن كييف ألحقت هزيمة كبرى ب‍موسكو، واستعادت مدينة ليمان الاستراتيجية بعد يوم من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية منها دونيتسك التي تقع بداخلها ليمان اضافة الى لوغانسك وخيرسون وزابوريجيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الاوكرانية ان جيشها «دخل» المدينة التي تعتبر تقاطعا مهما للسكك الحديد في شرق أوكرانيا واستخدمته روسيا كمركز للوجستيات والنقل لعملياتها على مدى أشهر.

وكتبت الوزارة الأوكرانية على تويتر «قوات الهجوم الجوي الأوكرانية تدخل ليمان بمنطقة دونيتسك»، وذلك بعد قليل من اعلان الجيش أنه «يحاصر» أكثر من 5 آلاف من الجنود الروس الذين تحصنوا في هذه المدينة.



وأوضحت صحيفة القبس خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المواطنين الروس، وخصوصاً المسؤولين الحكوميين، حيث قال لهم «ستقتلون واحدًا تلو آخر»، ما دام الرئيس فلاديمير بوتين الذي أمر بغزو أوكرانيا في الحكم.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية «ما دمتم لم تحلوا مشكلة الشخص الذي بدأ كل شيء، الذي أشعل هذه الحرب المجنونة ضد أوكرانيا، فستقتلون واحدا تلو آخر وتصبحون أكباش محرقة لانكم لا تقرون بأن هذه الحرب هي خطأ تاريخي بالنسبة الى روسيا».

أكد الرئيس الاوكراني أن جيشه الذي بات يسيطر على مدينة ليمان الاستراتيجية في شرق البلاد، سيستعيد الاسبوع المقبل مدناً أخرى في منطقة دونيتسك التي اعلنت روسيا ضمها رسميا الجمعة.



أوضحت صحيفة الراي اعلان وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت خلال زيارة غير معلنة لمدينة أوديسا الأوكرانية إن ألمانيا ستسلم أول نظام من بين أربعة أنظمة دفاع جوي متطورة من طراز أي أر إي إس-تي إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة للمساعدة في التصدي لهجمات الطائرات المسيرة.

ومع انطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المدينة الساحلية، أجرت لامبرخت محادثات مع وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في مخبأ تحت الأرض. وكانت لامبرخت قد مددت زيارة لمولدوفا المجاورة لحضور الاجتماع.

وقالت لامبرخت لقناة إيه أر دي التلفزيونية «في غضون أيام قليلة سنقدم نظام الدفاع الجوي أي أر إي إس-تي الحديث للغاية».

«إنه مهم للغاية للتصدي للطائرات المسيرة بشكل خاص».



وأشارت صحيفة القبس إلى اعلان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: «نواجه اليوم تحديًا من الدول الاستبدادية التي تحاول تغيير الوضع من خلال التهديدات».

وأشار إلى أن «الولايات المتحدة ترفض رفضاً قاطعاً استخدام العنف والحرب لغزو الدول»، مؤكداً «أننا نبذل كل ما في وسعنا للتأكد من أن أوكرانيا لديها كل ما تحتاجه لتحقيق النصر»، مشيرا إلى أن واشنطن ملتزمة بدعم سياسة الأبواب المفتوحة لحلف شمال الأطلسي «الناتو».



قالت صحيفة الوطن إن التوتر تجدد في واغادوغو، عاصمة بوركينافاسو، غداة ثاني انقلاب عسكري تشهده البلاد في 8 اشهر، فيما توالت الإدانات الدولية والإقليمية للانقلاب، الذي سارعت فرنسا إلى نفي الشائعات التي تحدثت عن ضلوعها فيه.

وأغلق جنود محاور رئيسية عدة في واغادوغو امس عقب سماع صوت إطلاق نار في وسط المدينة، وذلك بعد ساعات من الهدوء الحذر الذي سادها منذ إعلان ضباط في الجيش مساء امس الاول الإطاحة برئيس المجلس العسكري اللفتنانت كولونيل بولهنري سانداوغو داميبا، الذي تولى السلطة عبر انقلاب في أواخر يناير الماضي.



ذكرت صحيفة الجريدة أن البرازيل تشهد اليوم، الأحد،، يوما حاسما في الدورة الأولى من انتخابات رئاسية تثير استقطاباً شديداً، يتنافس فيها 7 مرشّحين، بينهم المرشح الأوفر حظاً، اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جاير بولسونارو، اللذان لعبا ورقتهما الأخيرة في حملتهما الانتخابية أمس في ساو باولو.

وقد التقى لولا، الذي يتصدّر استطلاعات الرأي، مناصريه في «مسيرة» في شارع باوليستا الرمزي الذي شهد تظاهرات ضخمة في هذه المدينة التي تعدّ الأكبر في البلاد.



فيماأشارت صحيفة الراي إلى ما قاله نائب حاكم مقاطعة جاوة الشرقية في إندونيسيا إميل دارداك لوسائل إعلام محلية اليوم، إن عدد قتلى حادث التدافع الذي وقع في مباراة لكرة القدم في مالانج وصل إلى 174 قتيلا.