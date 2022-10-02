رئيس الشيوخ يهنىء العسومي باختياره رئيساً للبرلمان العربي لفترة ثانية

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لعادل بن عبد الرحمن العسومي بمناسبة اختياره رئيساً للبرلمان العربي لفترة ولاية ثانية.

وأكد فى برقيته أن ذلك الاختيار يعكس ثقة أعضاء البرلمان العربي الكاملة في قدرة وكفاءة عادل العسومي في مواصلة حمل أمانة رئاسة البرلمان العربي ، قائلا: تلك المؤسسة العظيمة التي لا تألو جهداً في العمل والسعي نحو تحقيق مصالح الشعوب العربية، داعياً الله عز وجل له بالتوفيق والسداد في ولايته القادمة.

وأكد حرص مجلس الشيوخ المصري على توطيد كافة اواصر التعاون مع البرلمان العربي دعماً للنهوض بمصالح الأمة العربية في كافة الاتجاهات.

كما هنأ المستشار "عبد الرازق" النائب علاء عابد عضو مجلس النواب على إعاده انتخابه نائباً لرئيس البرلمان العربي ، متمنياً له النجاح والتوفيق في خدمة بلاده وأمته العربية.