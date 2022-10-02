يفاضل بين 3 عروض.. زياد طارق يقترب من الرحيل عن الأهلي

على رأسهم فيوتشر

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، اقتراب زياد طارق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء، على سبيل الإعارة.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: زياد طارق يقترب من الرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة واللاعب يفاضل بين 3 عروض على رأسهم فيوتشر".

وكان زياد طارق خطف الأنظار بتألقه مع الفريق الأول بالنادي الأهلي، الموسم الماضي، بعد تصعيده من قطاع الناشئين.

وشارك زياد طارق مع الأهلي في 16 مباراة الموسم الماضي، سجل هدفين وصنع هدف.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب الصاعد زياد طارق 200 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

الأهلي يستعد لمواجهة الاتحاد المنستيري:

في سياق آخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني مارسيل كولر، استعداداته لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد المنستيري، عصر يوم الأحد الموافق 9 من أكتوبر المقبل بتونس، على أن يكون لقاء العودة في القاهرة أحد أيام 14، 15، 16 من الشهر ذاته.

