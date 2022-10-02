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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ أسيوط يوافق على فتح 3 قاعات رياض أطفال جديدة

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة التربية والتعليم

وافق اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خلال لقائه عبد العزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، على فتح 3 قاعات رياض أطفال جديدة بمدرستي الراهبات الفرنسيسكانيات بأبوتيج والنصر ببني محمديات بأبنوب. 

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وبناءً على الطلب المقدم من الممثل القانوني للمدرستين لحل مشكلة الإقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال kg1" بالمدارس، وفتح فصول وقاعات جديدة، وضمن خطة المحافظة لوضع حلول جذرية لها تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح محافظ أسيوط أنه وافق على مذكرة اللجنة بفتح 2 قاعة لا تنمو "kg1" بمرحلة رياض الأطفال بمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بمركز أبوتيج للعام الدراسي (2022 – 2023) بالمبنى القائم مع الاستمرار في توفيق الأوضاع، وفتح 1 قاعة لا تنمو "kg1" بمرحلة رياض الأطفال بمدرسة النصر ببني محمديات لهذا العام فقط لحين توفيق الأوضاع، وذلك بناءً على الطلب المقدم من الممثل القانوني للمدرستين لتخفيف الضغط على المدارس الرسمية والمتميزة بالمدينة وتحقيقاً لمبدأ العدالة في التوزيع.

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من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن المحافظ وافق خلال الأيام الماضية على مذكرة اللجنة المشكلة بالمديرية وبناءً على الطلب المقدم من الممثل القانوني لمدارس سنودس النيل الإنجيلي على فتح 4 قاعات جديدة بمدارس السلام بمدينة أسيوط، وهي فصل لا ينمو بمرحلة رياض الأطفال قسم لغات (بكثافة 40 طالبا)، وذلك بمدرسة السلام الحديثة المشتركة بأسيوط، وفتح فصل لا ينمو بمرحلة رياض الأطفال قسم لغات بمدرسة السلام لغات، وفتح فصل لا ينمو بمرحلة رياض الأطفال لغات بمدرسة السلام الإعدادية الثانوية بشارع ثابت، وفتح فصل لا ينمو بمرحلة رياض الأطفال بالقسم العربي بمدرسة السلام المتطورة، وذلك لهذا العام فقط (2022 – 2023)، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، واستيعاب أكبر عدد ممكن من قوائم الانتظار.

كان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وافق في وقت سابق على فتح 64 قاعة جديدة لا تنمو بروضات المدارس، تتضمن 44 قاعة بالمدارس الرسمية لغات، و20 قاعة بالمدارس الخاصة لا تنمو، وذلك بزيادة عن عدد القاعات التي تم فتحها العام الماضي وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وحفاظاً على سير العملية التعليمية وانتظامها. 

وتمت معاينتها من قبل اللجنة المشكلة من وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير إدارة التعليم الخاص، ومسئول التعليم الخاص بهيئة الأبنية التعليمية، وموجه عام رياض الأطفال والشئون القانونية بالتعليم الخاص، وممثل أصحاب المدارس لاستيعاب الطلاب الجدد واستغلال الفراغات بالمدارس. 

كما تم إنشاء مدرستين رسميتين للغات، هما مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب على مساحة 4387 مترا بإجمالي 56 فصلا دراسيا، ومدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحي غرب على مساحة 3400 متر بإجمالي عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا، واللتان استوعبتا العديد من الأطفال المتقديمن للمدراس الرسمية لغات حتى سن 5 سنوات حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وحفاظاً على سير العملية التعليمية وانتظامها، وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

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