بعد انفصالها عن ليوناردو دي كابريو.. أول ظهور لكاميلا موروني

ظهرت النجمة العالمية كاميلا موروني للمرة الأولى مع صديقتها جينيفر لورانس بعد انفصال الأولى عن صديقها ليوناردو دي كابريو .

وظهر الثنائي في مدينة نيويورك أمس السبت، حيث التقطت الكاميرات الصور لهما .

انفصال ليوناردو دي كابريو وكاميلا موروني:

وقد انفصل النجم العالمي ليوناردو دي كابريو وحبيبته عارضة الأزياء والممثلة ذات الأصل الأرجنتينى كاميلا موروني صاحبة الـ 25 عاما حسب تقارير نشرها موقع ديلى ميل.

وتقرر طرح فيلم Killers of the Flower Moon للممثل الشهير ليوناردو دي كابريوووالمخرج مارتن سكورسيزي العام المقبل، لذا لن يلحق بموسم الأوسكار لهذا العام.

فيلم Killers of the Flower Moon مقتبس من رواية تعد ضمن الأكثر مبيعا، وكانت تجري مناقشات حول إمكانية طرحه خلال العام الجاري بواسطة منصة آبل، ولكن تم الاستقرار على 2023.

بلغت ميزانية فيلم Killers of the Flower Moon حوالي 200 مليون دولار، وهو إحدى الأعمال الكبيرة المنتظرة، ويشاع حاليا أنه قد يعرض في مهرجان كان أو فينيسيا لعام 2023.

تسعى آبل للحصول لنفسها على مكانة هامة في موسم الجوائز بعدما حصل فيلمها CODA العام الماضي على جائزة الأوسكار، كأحسن فيلم.

تجري آبل حاليا أيضا مناقشات حول إمكانية طرح أو تأجيل فيلم ويل سميث الجديد Emancipation بعد الجدل الذي أحدثه في حفل الأوسكار الماضي واعتدائه على كريس روك ما يحرم العمل من فرصة الترشح أو الحصول على جوائز.