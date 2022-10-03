عميد سياسة واقتصاد يكشف لصدى البلد كيف تستفيد مصر من مؤتمر المناخ.. ويوضح تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأزمة اقتصادية

الدكتور محمود السعيد لـ صدى البلد :

الدراسة بدأت منذ اليوم الأول بمختلف الأقسام

لدينا شواطئ كثيرة مهددة بالغرق بسبب تغيرات المناخ

الحرب الروسية الأوكرانية تتسبب في أزمة اقتصادية عنيفة

بدأ العام الدراسى الجديد 2022-2023، في جميع الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، وخلال الايام المقبلة، سيتم تنظيم حدث كبير فى مدينة السلام بشرم الشيخ، وهو مؤتمر المناخ، بمشاركة عدد كبير من الدول حول العالم، بالاضافة إلى استمرار الازمة بين روسيا وأوكرانيا وحدوث أزمة اقتصادية عالمية .

وأجرى موقع صدى البلد، حوارا، مع الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة؛ للحديث عن هذه الأزمات، وكيف يتم تنظيم العملية التعليمية بالكلية خلال هذا العام.

وإلى نص الحوار …

كيف تسير الدراسة خلال الأسبوع الأول من العام الجديد؟

فى الحقيقة، إن كلية السياسة والاقتصاد، في كل عام، تجعل الأسبوع الأول، أسبوع استقبال للطلاب الجدد، كما نقوم بعمل جولة تفقدية بجامعة القاهرة، مثل القبة، والمكتبة، بحيث يتعرف الطلاب الجدد أكثر على الجامعة وكلية السياسة والاقتصاد.

و لكن الاسبوع الأول بالنسبة لطلاب الفرق الثانية والثالثة والرابعة يكون أسبوعا دراسيا كما بالجداول المعلنة لهم.

ما عدد الطلاب الجدد الذين استقبلتهم الكلية هذا العام ؟

كلية السياسة والاقتصاد استقبلت ما يقرب من 900 طالب حتى الآن، ومن الخبرات السابقة لا ينتظم فى الدراسة بالكلية كل هذا الرقم، ولكن يقوم 100 طالب أو أكثر بالتحويل إلى كليات اخرى؛ فيكون العدد فى حدود 800 أو 820 طالبا فى نهاية العام الدراسي

هل كلية سياسة و اقتصاد انتهت من استقبال ملفات الطلاب الجدد ؟

الكلية مازالت تستقبل ملفات الطلاب الجدد لان هناك عدد من المدارس تأخرت فى الانتهاء استخراج الشهادات/ وكذلك بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة مثل شهادات الـ IG .

حوار مع صدى البلد

هل هناك زيادة فى المصروفات الدراسية هذا العام ؟

لا توجد أى قرارات لزيادة المصروفات الدراسية هذا العام حتى الآن وفى حالة وجود زيادة يتم تطبيقها على السنوات الجديدة و ليس على الفرق الثانية و الثالثة و الرابعة .

كيف يمكن تقليل ظاهرة النصب على الطلاب تحت مسمى حفلات التخرج ؟

بعد جائحة كورونا ، ومنع التجمعات واتباع الإجراءات الاحترازية؛ ترتب على ذلك منع حفلات التخرج الرسمية بالكليات، لذلك ظهرت حفلات التخرج خارج الجامعة، وبعد العودة مرة أخرى للحياة الطبيعية وحصول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة على جرعات اللقاح أصبح من الممكن أن تقام الحفلات مرة أخرى بالجامعة .

لذلك تم الإعلان عن 3 حفلات للفرق الدراسية السابقة التى تم تخريجها خلال جائحة كورونا أى دفعات 2020 و 2021 و 2022 وهذا يقلل من لجوء الطلاب للجهات الخارجية غير الرسمية .

الدكتور محمود السعيد

كيف يتواصل الطالب مع الكلية فى حالة وجود مشكلة تواجهه ؟

هناك طرق تواصل عديدة أمام الطالب للتواصل مع الكلية ، أولهم مكتبي الخاص، فهو مفتوح طوال الوقت للاستماع للطلاب بالإضافة إلى الايميل الخاص بالكلية يمكن ارسال المشكله من خلاله فتصل إليَّ وإلى وكلاء الكلية، كما يوجد ايضا صندوق للشكاوى فى مدخل الكلية يمكن للطلاب وضع مشكلتهم بداخله،، تم فتح الصندوق يوميا .

بالاضافة الى صفحات الفيسبوك الخاصة بالكلية ورقم الواتساب ، وعند النظر للشكوى يتم الرد عليها مباشرة .

ما دور كلية السياسة والإقتصاد جامعة القاهرة فى مؤتمر المناخ ؟

كلية السياسة والاقتصاد كانت من أوائل الكليات التي تفاعلت مع هذا الحدث ، حيث قامت فى شهر يناير الماضى نظمت ندوة بعنوان التغير المناخي وتأثيره على الدولة المصرية و حاضر فيها الدكتور عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق و الدكتورة هبه نصار نائب رئيس الجامعة الأسبق .

وفى هذا اليوم اتفقنا على أن تقوم الكلية بتنظيم نموذج محاكاة للمؤتمر قمة المناخ ، وبدأنا بالفعل فى العمل على هذا النموذج الطلابى من حوالى شهرين ونصف فى أعمال النموذج وهم على وشك الانتهاء من هذا النشاط الطلابى الهام و الذي يكون إضافة للمؤتمر .

ما تأثير تنظيم مؤتمر المناخ على مصر ؟

تنظيم الدولة المصرية لأى فاعلية على مستوى العالم فهو إضافة قوية للدولة ، هو شهادة ثقة من المجتمع الدولي بأن الدولة المصرية لديها مؤسسات قادرة على تنظيم فعاليات كبيرة ، لديها استقرار ، الحالة الامنية المصرية مستقرة و على أفضل وجه ممكن و بالتالى هذا يضيف إلى الدولة المصرية .

و فى النهاية أحد معايير ثقة المؤسسات الاقتصادية فى دولة ما هو حالة الاستقرار السياسى فى هذه الدولة ، وتنظيم الدولة فاعليات كبرى ينعكس بكل تأكيد على الاستقرار السياسى .

كما أن الدول الكبرى هى صاحبة الإسهام الأكبر فى تغير المناخ نتيجة لنشاطها الاقتصادي الذى يؤدي الى تلوث البيئة وخاصة النشاط الرياضى ، في الدولة المصرية واحدة من الدول المتضررة من تغير المناخ و ليست مساهمة فيه فتستطيع الدولة المصرية أن تنقل هذه الصورة الى العالم ، فبالتالى قد نصل إلى إقناع العالم بوجوب المساهمة المادية فى الإجراءات التى تتبعها الدول فى مكافحة عملية تغير المناخ ومؤثراته السلبية فنحن لدينا شواطئ كثيرة مهددة بالغرق و مساحات كبيرة من المساحات الزراعية والسكنية مهددة ايضا بسبب التغير المناخى فالدولة المصرية تستطيع أن تستفيد من هذا المؤتمر بالدعم فى هذا الملف

عميد سياسة واقتصاد القاهرة 2

كيف تؤثر الحرب بين روسيا وأوكرانيا على زيادة الأسعار فى مصر ؟

الأزمة الاقتصادية بدأت منذ جائحة كورونا ، حيث تسببت فى تعطيل سلاسل الامتدادات فحدث نوع من أنواع الركود الاقتصادي الكبير فى كل انحاء العالم ، مع هذا الركود جاءت الحرب الروسية الاوكرانية تسببت فى غلاء السلع الأساسية مثل الطاقة و الغذاء .

لذلك أصبح هناك حالة ركود و تضخم ويعتبر أصعب أنواع المشاكل الاقتصادية هى الركود التضخمى لان علاج التضخم يؤثر على الركود وعلاج الركود يؤثر على التضخم .

فالحرب الروسية الأوكرانية تتسبب فى أزمة اقتصادية عنيفة يعانى منها العالم لسنوات كثيرة .