مصطفى كامل: ويجز لم يقنعني وشاكوش موهوب.. فيديو

كشف الفنان مصطفي كامل، رأيه في بعض مؤدي المهرجانات والراب، مضيفا أنه لم يكن مقتنع بـ شاكوش في البداية ولكن عندما سمعه اقتنع أنه موهوب.

وتابع مصطفى كامل خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "لابد من الحفاظ علي هوية الغناء المصري".

وأضاف مصطفي كامل: "سأتعامل مع الجميع بشفافية كاملة بعد الفوز بمنصب نقيب المهن الموسيقية، وأعمل علي تأكيد هوية المصريين في الغناء".

وأكمل: "ولادي بيحبوا ويجز ولكن لم يقنعني لما سمعته.. الأغاني زمان كانت ممكن تغير كتير حتي في الحياة الزوجية".