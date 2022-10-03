اليوم.. جامعة حلوان تطلق مؤتمر واقع ومستقبل التغيرات المناخية

تعقد جامعة حلوان اليوم مؤتمر واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا خلال ويستمر المؤتمر ثلاث أيام حتي يوم 5 أكتوبر 2022

يناقش المؤتمر مجموعة من المحاورفى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة تتضمن التغيرات المناخية والصحة، التغيرات المناخية وقطاع الزراعة، التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر، التغيرات المناخية والتكنولوجيا والهندسة، التغيرات المناخية والمجالات التربوية والاجتماعية والفنية.

وذلك تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل رئيس الجامعة ، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور سناء حجازى مقرر المؤتمر.

وكشفت جامعة حلوان ان اليوم الاول للمؤتمر يعقد بمجمع الفنون والثقافة بمقر جامعة حلوان و يكون اليوم الثانى والثالث للمؤتمر بكلية السياحة والفنادق بكورنيش النيل (المنيل).

من جهته، قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إن دور المؤسسات التعليمية يتمثل فى تعزيز المعرفة حول تغير المناخ، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل كحاضنة للأفكار بما يتماشى مع توجهاتها المجتمعية، لخلق البيئة المناسبة لدعم المبتكرين ورواد الأعمال.