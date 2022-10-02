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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان الأهلية: بدء الدراسة في 5 برامج بواقع 660 طالبا

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية بدء الدراسة بثلاث كليات خلال العام الدراسي ٢٠٢٢ ، بواقع خمس برامج دراسية  ، و نوهت الي ان الجامعة مستمرة  فى تلقى ملفات الطلاب الجدد وتحصيل المصروفات الدراسية خلال الأسبوع الجاري .


و كشفت الجامعة انه يتم ارسال البريد الإلكترونى الجامعى الخاص بالطالب على الرابط : 
http://app2.helwan.edu.eg/HNU/ وسيتم ارسال الجدول الدراسي والتعليمات الخاصة بالطالب على البريد الإلكترونى الجامعى


وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان الجامعة بدأت الدراسة بحوالي ٦٦٠ طالب بالبرامج الدراسية ، و ان كافة ادارتها تعمل علي توفير سبل الراحة للطلاب خلال العملية التعليمية   .

و تابع رئيس جامعة حلوان انه علي طلاب الجامعة الاهلية التوجه لادارة الجامعة لاستلاك الكارنيهات الخاصة بهم في اسرع وقت . 


وتبدأ الدراسة بجامعة حلوان الأهلية فى العام الدراسي الجديد فى ثلاث كليات جديدة وهى:

- كلية الهندسة، وتضم برنامجى(هندسة الأنظمة الذكية، العمارة والتصميم البيئي).

- كلية الفنون والفنون التطبيقية، وتضم برنامجى (التصميم الداخلي البيئي، الرسوم المُتحركة والمؤثرات البصرية).

- كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال، وتضم برنامج (معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي).

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جدير بالذكر ان جامعة حلوان الاهلية تعقد غدا اللقاء التعريفي بكافة البرامج الدراسية ، لتوضح للطلاب نظم الدراسة بها خلال العام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ . 

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان العام الدراسي العملية التعليمية Jobs Education

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