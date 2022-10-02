جامعة حلوان الأهلية: بدء الدراسة في 5 برامج بواقع 660 طالبا

أعلنت جامعة حلوان الأهلية بدء الدراسة بثلاث كليات خلال العام الدراسي ٢٠٢٢ ، بواقع خمس برامج دراسية ، و نوهت الي ان الجامعة مستمرة فى تلقى ملفات الطلاب الجدد وتحصيل المصروفات الدراسية خلال الأسبوع الجاري .
و كشفت الجامعة انه يتم ارسال البريد الإلكترونى الجامعى الخاص بالطالب على الرابط :
http://app2.helwan.edu.eg/HNU/ وسيتم ارسال الجدول الدراسي والتعليمات الخاصة بالطالب على البريد الإلكترونى الجامعى
وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان الجامعة بدأت الدراسة بحوالي ٦٦٠ طالب بالبرامج الدراسية ، و ان كافة ادارتها تعمل علي توفير سبل الراحة للطلاب خلال العملية التعليمية .
و تابع رئيس جامعة حلوان انه علي طلاب الجامعة الاهلية التوجه لادارة الجامعة لاستلاك الكارنيهات الخاصة بهم في اسرع وقت .
وتبدأ الدراسة بجامعة حلوان الأهلية فى العام الدراسي الجديد فى ثلاث كليات جديدة وهى:
- كلية الهندسة، وتضم برنامجى(هندسة الأنظمة الذكية، العمارة والتصميم البيئي).
- كلية الفنون والفنون التطبيقية، وتضم برنامجى (التصميم الداخلي البيئي، الرسوم المُتحركة والمؤثرات البصرية).
- كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال، وتضم برنامج (معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي).
جدير بالذكر ان جامعة حلوان الاهلية تعقد غدا اللقاء التعريفي بكافة البرامج الدراسية ، لتوضح للطلاب نظم الدراسة بها خلال العام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .