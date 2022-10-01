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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة حلوان يدعو الطلاب للاشتراك بالأنشطة

نائب رئيس جامعة حلوان
نائب رئيس جامعة حلوان

استقبلت جامعة حلوان اليوم بدء العام الدراسي الجديد، بالاحتفالات ورفع أعلام الجامعة والكليات، كما تمنى للطلاب عام دراسي سعيد و نجاح مبهر لكل أبناء الجامعة.


وصرح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان، أنه يتمني لطلاب الجامعة عام دراسي مليئ بالنجاحات، كما دعا كافة طلاب الجامعة المستجدين و القدامي بالاشتراك بالانشطة الطلابية لتنمية مهاراتهم و اكتساب خبرات مختلفة تؤهلهم لسوق العمل .


كما نوه نائب رئيس جامعة حلوان، إلى أن الجامعة تسعي لاكتشاف مواهب الطلاب و العمل علي تطويرها حرصا منها علي الاهتمام بأبنائها و اعداد جيل قادر علي مواجهة التحديات المختلفة . 

 

وأكد حسم رفاعي أن جامعك حلوان  ستعمل على إعادة التنسيق الجمالي، وتجهيز عدد من المساحات الخضراء والحدائق بالشكل الذي يراعى فيها البعد الجمالي والحضاري، لتكون أماكن مميزة للانتظار ومناخ مناسب لاستذكار الطلاب في إطار توجه الجامعة لتطبيق منظومة الحرم الجامعي الذكي.

وقد نظمت الأسر الطلابية بالتعاون مع إدارة رعاية  الشباب بجامعة حلوان  جولات تعريفية لتعريف الطلاب الجدد بأماكن الكليات و المدرجات لتسهيل اليوم الدراسي  .

و قد قام الدكتور سيد قنديل رئيس الجامعة بوضع خطة تطوير متكاملة للجامعة تستند علي أسس علمية، ووفق استراتيجية التطوير المستمرة بالجامعة، لتطوير كافة الخدمات ومتطلبات الطلاب بالحرم الجامعي بما يضاهي الجامعات العالمية وجامعات الجيل الرابع.

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