10 أكتوبر.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن معايير الجودة بالتدريس

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات و المهارات، ويتم ذلك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وأعلن المركز عن برنامج تدريبي للعاملين وأعضاء هيئة التدريس عن معايير الجودة بالعملية التدريسية ، وتبدأ يوم ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ .

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل والاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة بشهر أكتوبر عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .

وتتم متابعة موعد البرامج و موعد اغلاق التسجيل و الاسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.