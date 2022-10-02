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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

10 أكتوبر.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن معايير الجودة بالتدريس

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى  تنمية القدرات و المهارات، ويتم ذلك  بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

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الاثنين .. بدء الأسبوع التعريفي ببرامج جامعة حلوان الأهلية

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بريد إلكتروني وجداول دراسية لكل طالب في جامعة حلوان الأهلية

وأعلن المركز عن برنامج تدريبي للعاملين وأعضاء هيئة التدريس عن معايير الجودة بالعملية التدريسية ، وتبدأ يوم ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ .

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل والاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة بشهر أكتوبر عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

وتتم متابعة موعد البرامج  و موعد اغلاق التسجيل و الاسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

جامعة حلوان البرامج التدريبية للعاملين تايمز زووم Jobs Education

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