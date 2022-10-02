سعيد الأرتيست: مع مصطفى كامل نقيبا للموسيقيين وأتمنى اعتذار حمو بيكا.. فيديو

قال سعيد الأرتيست، كبير عازفي الإيقاع، إن نقابة الموسيقيين نقابة محترمة، مطالبًا الموسيقيين بالتكاتف من أجل اختيار النقيب بحرية كاملة.

وأضاف سعيد الأرتيست، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «أتمنى أن تتم انتخابات نقابة الموسيقيين المقبلة بأدب وذوق؛ أرجو من ربنا أن يمر هذا اليوم على خير وأنا مع الأستاذ مصطفى كامل».

وتابع: «لغاية دلوقتي معرفتش أخد حقي من النقابة، وهفضل أقول وأعيد في الكلام ده؛ ومعنديش مشكلة حمو بيكا يأخد الكارنيه، ولسه ما أخدتش حقي وحق شعبة الإيقاع، وأتمنى لما ييجي الأستاذ مصطفى كامل نقيب يجيب حمو بيكا ويعتذرلنا».