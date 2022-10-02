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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإذاعي الكبير فهمي عمر: عرفت موعد ثورة 23 يوليو قبل الجميع

فهمي عمر
فهمي عمر

قال الإذاعي الكبير فهمي عمر، إنه تخرج في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية حتى يصبح وكيل نيابة وكان معجبا بتلك المهنة.

أضاف فهمي عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن وكيل النيابة قديما كانت تنحني له الرؤوس ويحترمه الجميع.

أوضح الإذاعي الكبير، أنه لم يخطر في باله يوما العمل في المجال الإذاعي وظل يتدرب لمدة 15 شهرا في الإذاعة للتخلص من اللهجة الصعيدية، مردفا: نجحت في امتحان الإذاعيين وقالوا لي أنت لهجتك صعيدية.

أوضح فهمي عمر، أن أساتذته كانوا يطلبون منه عدم التحدث باللهجة الصعيدية، مشيرا إلى أن ميكروفون الإذاعة كان له رهبة كبيرة.

ألمح الإذاعي الكبير، إلى أن العمل الإذاعي علّمه الانضباط والاهتمام باحترام الوقت الالتزام به، لافتا إلى أنه بدأ عمله في الإذاعة بعد اجتياز الاختبارات اللازمة للقبول.


كشف فهمي عمر، أنه انفرد بقراءة بيان ثورة 23 يوليو بالصدفة حينما وافق يوم عمله اليوم الذي قامت فيه الثورة، مردفا: حينها توجهت إلى الإذاعة وأوقفني الضابط للتحقق من شخصيتي قبل الدخول.

اختتم الإذاعي الكبير قائلا: أنا الإعلامي الوحيد الذي علم موعد ثورة 23 يوليو قبل الجميع.

فهمي عمر جامعة الإسكندرية كلية الحقوق أحمد موسى الإذاعي الكبير

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