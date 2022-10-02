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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى كامل يلجأ لـ دار الإفتاء قبل الترشح لرئاسة الموسيقيين.. اعرف السبب

مصطفي كامل
مصطفي كامل

قال الدكتور عادل مصطفى، الأستاذ بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، إنه لا أحد يعلم مدى المجهود الذي بُذل من أجل إقناع مصطفى كامل بالموافقة على الترشح على منصب نقيب المهن الموسيقية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه ذهب لدار الإفتاء من أجل أن يرد يمينه الذي أقسمه بعدم الترشح على هذا المقعد، وهو رجل له أيادي بيضاء خلال عمله نقيبًا سابقًا للموسيقيين.

وتابع أن مصطفى كامل كان يتحمل تكاليف النقابة في بعض الرحلات، وهو شخصية نقابية تُحدّث انتفاضة عندما يُذكر اسمها أمام مجلس النقابة الحالي.
 

جامعة القاهرة كلية التربية النوعية مصطفى كامل التربية النوعية صدى البلد

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