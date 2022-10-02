مصطفى كامل يلجأ لـ دار الإفتاء قبل الترشح لرئاسة الموسيقيين.. اعرف السبب

قال الدكتور عادل مصطفى، الأستاذ بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، إنه لا أحد يعلم مدى المجهود الذي بُذل من أجل إقناع مصطفى كامل بالموافقة على الترشح على منصب نقيب المهن الموسيقية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه ذهب لدار الإفتاء من أجل أن يرد يمينه الذي أقسمه بعدم الترشح على هذا المقعد، وهو رجل له أيادي بيضاء خلال عمله نقيبًا سابقًا للموسيقيين.

وتابع أن مصطفى كامل كان يتحمل تكاليف النقابة في بعض الرحلات، وهو شخصية نقابية تُحدّث انتفاضة عندما يُذكر اسمها أمام مجلس النقابة الحالي.

