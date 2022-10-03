احذر من آلام الظهر.. علامة تنذر بالإصابة بهذا المرض القاتل

عادة ما يحدث ألم الظهر بسبب مشاكل في العضلات و على الرغم من كونه مقلقًا ، إلا أنه ليس موقفًا ينذر بالخطر ويمكن التخلص منه ببعض الراحة أو العلاج بالحرارة أو البرودة أو التمدد الخفيف ومع ذلك ، يمكن أن يكون الأمر مزعجًا عندما تكون علامة على الإصابة بالسرطان في جسمك ، ويمكن أن تحدث آلام الظهر بسبب أنواع مختلفة من السرطانات.

آلام الظهر

غالبًا ما يتجاهل المرضى آلام الظهر لأنهم يفترضون أنها ليست خطيرة بما يكفي لزيارة الطبيب. يجب توجيه انتباه طبيبك إلى آلام الظهر المزمنة أو المتفاقمة.

فيما يلي بعض السرطانات التي يمكن أن تكون وراء آلام الظهر التي تبدو غير خطيرة.

سرطان المثانة

تعد المثانة هي العضو الموجود في أسفل البطن الذي يخزن البول. قد يكون الألم في أسفل ظهرك علامة على الإصابة بسرطان المثانة.

وفقًا لـ Yale Medicine ، من الشائع أن تنمو الأورام على أعمق الأنسجة داخل المثانة.

عادة ما تكون آلام أسفل الظهر علامة على شكل متقدم من سرطان المثانة. إذا حدث ذلك مصحوبًا بعلامات أخرى لسرطان المثانة ، فعليك التماس العناية الطبية الفورية.

سرطان العمود الفقري

يمكن أن يكون السرطان في الحبل الشوكي والعمود الفقري سببًا أيضًا لألم الظهر ، على الرغم من أن هذا نادر الحدوث.

يمكن أن يكون الألم ناتجًا عن ورم حميد في العمود الفقري - والذي لا يشكل خطرًا بالانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم.

على عكس سرطان المثانة ، فإن آلام الظهر هي علامة مبكرة في حالة الإصابة بسرطان العمود الفقري. من الضروري الانتباه للعلامات واستشارة طبيبك للتشخيص.

بمرور الوقت ، يمكن أن يتفاقم هذا الألم وقد ينتشر أيضًا إلى أجزاء أخرى من جسمك مثل الوركين أو الساقين أو القدمين أو الذراعين.

آلام الظهر



سرطان الرئة

يعد سرطان الرئة شائع آخر يمكن أن يظهر في شكل آلام الظهر. إذا لاحظت أي أعراض أخرى لسرطان الرئة مع آلام الظهر ، فمن الضروري زيارة طبيبك.

ينقسم سرطان الرئة على نطاق واسع إلى مجموعتين - سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة وسرطان الرئة صغير الخلايا. سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة هو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة وله معدل بقاء أعلى مقارنة بسرطان الرئة صغير الخلايا.

علامات أخرى مع آلام الظهر

إلى جانب آلام الظهر ، إليك الأعراض الأخرى لهذه السرطانات الثلاثة:



- تشمل أعراض سرطان المثانة كثرة التبول ، ووجود دم في البول ، وألم أثناء التبول.

- تشمل علامات سرطان العمود الفقري أيضًا التنميل والضعف وضعف التنسيق في الذراعين والساقين والشلل.

- تشمل علامات سرطان الرئة سعال الدم ، وضيق التنفس المستمر ، والسعال طويل الأمد الذي يزداد سوءًا ، والسعال الذي يستمر لمدة أسبوعين أو أكثر.