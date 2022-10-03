لم أبكي..محمد الصاوي يتحدث عن وفاة ابنه وعمرو الليثي يفاجأه بهذا الأمر



حل الفنان محمد الصاوي ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، وتحدث عن حياته الفنية وتفاصيل دخوله مجال الفن ووفاة ابنه.

كشف الفنان محمد الصاوي عن سر بعد وفاة ابنه، قائلا: أثناء تجهيز الجنازة لوفاة ابنى وجدت الأستاذ الراحل ممدوح الليثي واقف بجواري وحضر الجنازة ومراسم الدفن، وكان متأثرا جدا.

واسترسل "محمد الصاوي":" ممدوح أصر على أن يظل بجواري ولم يتركني وظل منتظرا على الرصيف مستنى الجنازة، وبادره عمرو الليثي قائلا: والدي كان متأثرا جدا بوفاة ابنك لأنه مر بنفس الظروف.

وأضاف "محمد الصاوي":"لم ابكي بعد وفاة ابني ولكني بكيت بعد العمرة لما شوفت وعرفت مكانة ابني في الحلم".



