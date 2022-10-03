أرخص سيارة كهربائية في العالم بمدى 250 كيلومتر | تفاصيل

تتميز شركة صناعة السيارات تاتا بإنتاجها للسيارات منخفضة التكلفة مقارنة بباقي الشركات، حيث اشتهرت بإنتاجها أرخص سيارة جديدة للبيع، وتواصل شركة صناعة السيارات الهندية الآن تقاليدها التي اشتهرت بفضلها، من خلال إطلاق السيارة الكهربائية الأقل تكلفة في العالم.

تم تصميم سيارة Tiago خصيصًا للسوق الهندي ويبلغ سعرها حوالي 10,000 دولار فقط بأسعار الصرف الحالية.

تأتي سيارة Tiago بهيكل هاتشباك صغير الحجم خالية من الانبعاثات، وسيتم بيعها مع حزمتين متاحتين من البطاريات، هي XE في الإصدار المبتدئ مع حزمة بطارية 19.2 كيلو وات في الساعة، وبفضل السيارة الكهربائية الفعالة والوزن المنخفض يمكنها السفر لمسافة تصل إلى 155 ميلاً (250 كيلومترًا) بشحنة واحدة تقاس بواسطة دورة القيادة الهندية المعدلة (MIDC) .

يمكن للعملاء الراغبين في دفع مبلغ إضافي مقابل بطارية أكبر الحصول على طرز XT و XZ + و XZ + Tech LUX المزودة بشكل قياسي ببطارية 24 كيلو وات في الساعة.

يزيد المدى بين الشحنتين إلى 194 ميلاً (315 كم)، وحتى الآن لم تقدم تاتا أي معلومات حول خيارات الشحن السريع لـ Tiago EV ، على الرغم من أنها تقول أن الهاتشباك الكهربائية يمكن أن تصل إلى حوالي 68 ميلاً (110 كم) من النطاق في حوالي 30 دقيقة.

تعتبر النطاقات العالية نسبيًا بين الشحنات نظرًا لحجم البطاريات ممكنة بفضل محرك كهربائي متزامن صغير دائم المغناطيس يعمل على تشغيل العجلات الأمامية، يولد المحرك قوة تصل الى 74 حصانًا (55 كيلووات) و 84 رطلًا (114 نيوتن متر) من عزم الدوران الفوري.

لا توجد معلومات بخصوص سرعة التسارع من 0 حتى 60 ميلًا في الساعة (0-96 كيلومترًا في الساعة) ، على الرغم من أن الشركة تقول انه يمكن لسيارةTiago الوصول إلى سرعة 37 ميلاً في الساعة (60 كم / ساعة) في أقل من 6 ثوانٍ.

ستبدأ مبيعات Tiago EV في 10 أكتوبر مع أول 10000 عميل يحصلون على سعر تمهيدي خاص يبلغ 10,370 دولارًا بأسعار الصرف الحالية، وسيبلغ سعر الفئة الأعلى 14500 دولار.