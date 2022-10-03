كارثة نووية.. نوستراداموس المعاصر يثير الجدل بتنبؤاته القريبة عن الحرب العالمية الثالثة

على خطى نوستراداموس، يثير برازيلي من بلدية ديفينوبوليس الجدل بتنبؤات مقاربة للمنجم الفرنسي الشهير، منها ما هو متعلق بالحرب العالمية الثالثة، ولقب لهذا السبب بـ «نوستراداموس المعاصر» فما حكايته؟.

تنبأ أتوس سالومي والملقب بـ «نوستراداموس المعاصر» بوفاة الملكة إليزابيث الثانية في العام الجاري 2022م، وكذلك محاولات الملياردير إيلوان ماسك لشراء تطبيق Twitter، إضافة إلى تهديد وظائف البشر بعدما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا Elon Musk عن النموذج الأولي للروبوت الشبيه بالإنسان أوبتيموس Optimus.

وحسبما ذكرت صحيفة «نيوز داي اكسبريس» قال نوستراداموس المعاصر والبالغ من العمر 36 عاما إن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل من خلال الغزو الروسي لأوكرانيا في عصر الخيال الرقمي محذراً من وقوع كارثة نووية قريبا.

ونفى أتوس سالومي والملقب بـ «نوستراداموس المعاصر» مزاعم كونه دجال في حديثه لصحيفة «الديلي ستار» البريطانية، معلقا: «لا أعتبر نفسي كاهنا، وبدأ العلم في إثبات أن مهاراتي حقيقية، فقبل بضعة أشهر خضعت قائمة التنبؤات الخاصة بي للتحليل الفني ولم يتم إثبات أي حيل بها».

أتوس سالومي الملقب بـ «نوستراداموس المعاصر»

نوستراداموس المعاصر يثير الجدل بتنبوئاته

وأضاف الرجل البارزيلي الثائر على خطى نوستراداموس: «في سن الثانية عشرة، أدركت أنني مختلف عن الآخرين، ولدي حساسية أكبر للشعور، والاستماع والتحدث عن الأحداث التي لم أتحكم فيها، حتي أنه في بعض الأحيان كنت أشك في نفسي عندما أقول أشياء من غير المرجح أن تحدث لكنها تحققت في وقت قصير».

وفي توقعاته لعام 2022 المكتوبة في 28 مارس 2021، أشار أتوس سالومي إلى حدوث انهيار مميت في يوليو الماضي بمصارعة ثيران في توليما بكولومبيا حيث قُتل ستة أشخاص.

جدير بالذكر أنه قد أثار ارتفاع مبيعات كتاب قديم جمع نبوءات المنجم الفرنسي الشهير، نوستراداموس، قبل 450 عاما، حالة كبيرة من الجدل حيث تنبأ بدقة بتاريخ وفاة ملكة بريطانيا عن عمر 96 عاما في عام 2022.

وكانت هناك اعتقادات بأن نوستراداموس قد تنبأ بالحرب في أوكرانيا قبل وفاة الملكة إليزابيث الثانية مع تلميحات غامضة بأن فرنسا قد تواجه تهديدا من الشرق، فكتب المنجم الفرنسي: «الرأس الأزرق سيوقع الأذى بالرأس الأبيض بدرجة كبيرة، كما أن خير فرنسا لكليهما سيذهب هباء».