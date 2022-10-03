عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن: نأسف لعدم التوصل لاتفاق بشأن تمديد الهدنة

صدى البلد

أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق على تمديد الهدنة بعد انتهاء سريانها اليوم.

 


ودعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في بيان له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء أمس الأحد، الأطراف اليمنية إلى "الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف.

 


وأشاد بما وصفه بالانخراط "البناء" من كلا الجانبين على مستوى القيادة خلال الأسابيع الماضية، مثمنا موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحه "بشكل إيجابي".

 


وأكد أنه سيستمر في العمل مع الجانبين سعيا لإيجاد حلول، وسيواصل جهوده الحثيثة للانخراط مع الأطراف بغية التوصل على وجه السرعة إلى اتفاق بشأن كيفية المضي قدما.
 

اليمن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس جروندبرج الحرة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماتوا من الجوع والعطش.. العثور على جثامين صيادي الصقور المفقودين بصحراء مطروح

اشتري الآن.. انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

عاجل ..رئيس الوزراء يصدر قرارين بشأن إجازة 6 أكتوبر والمولد النبوي الشريف

ارتفاع السجائر من جديد.. اعرف آخر الأسعار في الأكشاك والمحلات

للطلبة والموظفين وهواة السفر.. 3 أيام إجازة رسمية تبدأ من الخميس

خناقة مع بلطجية| لحظة تصفية مسجل خطر داخل صيدلية بالإسماعيلية ..شاهد

محمد شبانة: الأهلي تعاقد مع شركة ملابس عالمية بعقد ضخم

بسعر يبدأ من 13 ألف جنيه .. 5 سيارات مستعملة في مصر

ترشيحاتنا

3 مزايا سرية لا يعرفها أصحاب هواتف آيفون

الأولى من فئتها .. تاتا تكشف النقاب عن نسختها الكهربائية الجديدة |صور

وصف دقيق لملامح وجه رسول الله.. ستشعر وكأنك تراه أمامك

رضا عبد العال: كيروش قضى على محمد شريف وأفشة.. فيديو

عينها اليمني مرصعة بالجواهر..أمريكية تثير الجدل والسبب مؤثر..شاهد

مشهد استفز المسلمين.. مستوطنة إسرائيلية تؤدي رقصات استفزازية في باحات المسجد الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من كوب سكر فقط.. طريقة عمل قشطة حلاوة المولد

تقسيم الوجبات اهمها.. عادات لحرق السكر في الدم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت جريب فروت؟

الكيلو بـ 700 جنيه.. حكاية أغلى فاكهة في مصر وأهم فوائدها الخرافية لمحاربة السرطان وأمراض القلب

فيديو

«يقلب القضية رأسا على عقب».. تطور جديد في واقعة صيدلي حلوان ضحية الخيانة الزوجية "فيديوجراف"

يقرأ القرآن بصوت ملائكي.. حكاية اللاعب الهولندي دافي فان دن بيرج "فيديوجراف"

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

سباق التختة الأولى..انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية بنات في أول يوم دراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ