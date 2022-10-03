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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية 7 ساعات لصيانة الشبكات

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 7 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم التالي.

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وأوضحت الشركة أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
من ناحية اخرى أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم البدء بتطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهى والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية اعتبارا من اليوم طبقًا لما ورد بالمادة ٦ من قرار وزير التنمية المحلية رقم ٤٥٦ لسنة ٢٠٢٠، معلنة انتهاء العمل بالمواعيد الصيفية أمس الخميس.
وفى هذا السياق، ، وجه الهجان  " تعليماته  إلى الوحدات المحلية بشن حملات مستمرة للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بتطبيق القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين،  مشيرا  إلى أنه يتم متابعة الموقف اولا بأول لتطبيق القرار الذى يأتى فى إطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
قرار المواعيد الشتوية تضمن مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات ، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة العاشرة مساءً على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً و تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات  بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار العمل بخدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار اليوم .
كما يتضمن القرار أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السادسة مساء، وتستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

القليوبية انقطاع المياه انتشار فيروس كورونا فيروس كورونا محافظ القليوبية التنمية المحلية

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