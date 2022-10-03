لميس سلامة: الدولة توفر جميع التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب

قالت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج صباح البلد، إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انتبهت بأهمية تسهيلات الفرص الاستثمارية الواعدة للفت انتباه أكبر كم ممكن من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لأنها السبيل الأمثل لتجنيب البلاد من نتائج هذه الأزمة و عواقبها الكارثية.

المستثمرين الأجانب

وأضافت “سلامة”، خلال تقديمها لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الدولة فى الفترة الأخيرة عملت على بذل جهدها لتوفير الإجراءات لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب وإتاحة لهم الفرص الجادة.

وأشارت مقدمة برنامج صباح البلد، إلى أن الأولوية فى الدولة للمستثمرين العرب، وهى مسؤولية قومية تتحملها مصر تجاه الأشقاء في الوطن العربى.