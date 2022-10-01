لميس سلامة: يارب عام دراسي يكون شايل الخير لكل طلابنا| فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة ، تعقيبا على انطلاق أول أيام الدراسة اليوم ، إن وزارة التربية والتعليم انتهت من كل استعداداتها الخاصة بالعام الدراسي الجديد ، مشيرة إلى أن الوزارة انتهت من أعمال الصيانة بالمدارس .

وأضافت الإعلامية لميس سلامة ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن الوزارة أكدت أهمية توفير مناخ صحي أن للطلاب مع انطلاق الدراسة ، لافتة إلى أن الوزارة ستتابع نسب وصول الكتب الدراسية لكل المديريات ، والمدارس ، وتخصيص الحصة الأولى للمدارس للحديث عن انتصار أكتوبر .

وتابعت : ربنا يحفظ كل الطلاب .. والعام الدراسي الجديد يكون شايل ليهم كل الخير .. ويكون عام دراسي سعيد على كل الأهالي .

الحصة الاولى عن تضحيات افراد الشرطة

وأكدت الدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، إنه تقرر تخصيص الدرس الأول في الحصة الأولى في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 في جميع المدارس للحديث عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.