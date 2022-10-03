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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التصديري للصناعات الكيماوية : فرص واعدة للمنتجات المصرية بالسوق التنزاني

صدى البلد

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبو المكارم عن نجاح بعثته التجارية التي اختتمت أعمالها في تنزانيا في توفير العديد من الفرص التصديرية للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية وعلي رأسها الأسمدة وأدوات التعبئة والتغليف والمنظفات الصناعية وعبوات المنظفات الشخصية للفنادق والحصير البلاستيك وأدوات المائدة الزجاجية والدهانات، فضلا عن الاتفاق علي مجموعة من الوكالات الحصرية للمنتجات المصرية في السوق التنزاني. 

من جهة أخرى تلقي المجلس من وزارة الإسكان التنزانية قائمة بالمشروعات التي يجرى تنفيذها وتضم فرصا تصديريه محتملة للشركات و المنتجات المصرية مثل المواسير والدهانات والمواد العازلة.  

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وكانت البعثة التجارية لدولة تنزانيا للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة تم تسييرها خلال الفترة (٢٥ - ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢) باجمالي عدد شركات مشاركة ٢٥ شركة من قطاعات الصناعات الكيماوية.

من جانبه كشف محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس عن عدد من النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها البعثة تمثلت اولها في تعريف السوق التنزاني بالمنتج المصري مشيرا الي ان تواجد الهنود والباكستانيين والصينيين والتنزانيين من أصل عماني ويمني أدى الى تواجد المنتجات الآسيوية و بقوة في السوق التنزاني في ظل غياب واضح للمنتج المصرى. 

 قال إن هذة الزيارة افسحت المجال لدخول المنتج المصري وبقوة ، اذ ان دخول الشركات المصرية كبعثة تجارية ولقاءات العمل الثنائية التي تمت بين الشركات المصرية و نظيرتها التنزانية والدعاية والتسويق التي تمت قبل وصول البعثة وأثناء تواجدها فضلا عن الزيارات الميدانية للأسواق كل هذا أسفر عن الترويج والدعاية والتعريف بالمنتج المصري وجودته. 

وأكد أن هناك فرصا تصديرية واعدة في هذا السوق إلا انه من المهم أن يدرك المصدر المصري ان التواجد في السوق التنزاني لايقتصر فحسب على تصدير عدد من الحاويات وإنما يحتاج الي وجود البضاعة الحاضرة، ولتحقيق ذلك لابد من تواجد الشركات من خلال مقرات دائمة لها أو مكاتب تمثيل لعرض منتجاتها من خلال ممثليين لها فضلا عن المراكز اللوجيستية لخدمة الصادرات. 

وطالب مجيد بإبرام اتفاق تجارة تفضيلية لخفض التعريفة الجمركية علي الصادرات المصرية وهو ما يمكن المنتج المصري من التواجد في السوق. 

كما طالب بوجود مركز لوجيستي فيه تمثيل أو مكاتب للشركات المصرية ، مخزن للبضاعه الحاضرة. 

اثني مجيد علي الدور الهام الذي لعبه المكتب التجارى المصري في تنزانيا في مرحلة إعداد دراسات السوق والترتيب للبعثة واللقاءات الثنائية والتي كان لها دورها في نجاح عمل البعثة وتحقيق الهدف المنشود منها. 
 

 

الصناعات الكيماوية الفرص التصديرية المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية وزارة الإسكان التنزانية بعثة تجارية

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