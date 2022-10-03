الوقت مناسب للشراء .. سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 3-10-2022

ينشر" موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 3 اكتوبر 2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

سعر الذهب عيار 24 فى مصر

سعر الذهب ..وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1257جنيها.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الاثنين نحو1151 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1100جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 943 جنيها .

المشغولات الذهبية

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 733جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 12

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 629 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 8800 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 1.2 مليون جنيه

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1662 دولار للأوقية

اختلاف سعر المصنعية والدمغة

ويختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب معلومة مهمة

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.

هبط سعر الذهب فى مصر بمستهل تعاملات الاسبوع بقيمة تتراوح ما بين 14 الى 17 جنيها فى الجرام الواحد ، فيما فقد الجنيه الذهب نحو 56 جنيها خلال يومين حيث سجل اليوم 8800 جنيها مقارنة 8936 جنيها أول أمس السبت.