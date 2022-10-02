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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

18 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب بنحو 1.6% وبقيمة 18 جنيهًا، بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 0.1% وبقيمة دولارين بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، بفعل قوة الدولار، وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، نتيجة تطبيق البنوك المركزية لسياسة نقدية أكثر تشددًا، بجانب توقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماعي نوفمبر وديسمبر 2022، وذلك للحد من ارتفاع معدلات التضخم.

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قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات الأسبوع صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 1131 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1113 جنيهًا، في حين افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1664 دولارا، ولامست مستوى 1618 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1662 دولارًا، وكانت أسعار الذهب بالبورصة العالمية قد حققت ارتفاعًا قدره 2% خلال تعاملات يوم الأربعاء الماضي، في أكبر مكسب يومي لها منذ مارس الماضي، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1622 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1662 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1272 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 954 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 742 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8904 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 4 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1117 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1113 جنيهًا.


جدير بالذكر فقد حققت أسعار الذهب بالسوق المحلية مكاسب بقيمة 17 جنيهًا بنسبة زيادة بلغت 1.5% خلال تعاملات شهر سبتمبر الماضي، بينما تراجعت الأسعار بالبورصة العالمية، بنحو 2.4% إذ فقدت الأوقية 40 دولارًا خلال التعاملات الشهرية، كما سجلت الأوقية تراجعًا بنسبة 7.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو الأسوأ منذ الربع الأول لعام 2021، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 19.6% منذ تسجيلها مستوى 2068 دولارًا في مارس الماضي.

 

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