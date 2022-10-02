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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شريف الصياد: قفزة في صادرات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ

صدى البلد


 

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انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من بعثة “HATS” 2022 التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالشراكة مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بمشاركة أكثر من 80 مشري دولى من 22 دولة من أفريقيا وأوروبا وآسيا.

 

وأكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن النسخة الرابعة من بعثة هاتس تأتي في ظل ظروف صعبة على حركة التجارة نتيجة الأحداث العالمية وموجات التضخم والحرب الأوكرانية الروسية، حيث يعتبر هاتس فرصة ملائمة لزيادة صادرات قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ، مشيرا إلى أن النسخ الثلاث الماضية من البعثة ساهمت في تحقيق زيادة ملحوظة في الصادرات للقطاعات المشاركة.

 

وكشف الصياد على هامش افتتاح بعثة 2022 HATS، أن صادرات قطاعات الأجهزة المنزلية و أدوات المائدة و المطبخ سجلت عام 2020 مستوى 1.092 مليار دولار ليرتفع هذا الرقم إلى 1.614 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع 47% ، مشيرا إلى أن صادرات القطاعات الثلاثة خلال أول 8 أشهر من 2022 سجلت مستوى 1.099 مليار دولار لتستمر طفرة القطاعات المشاركة في بعثة هاتس.


وأعلن المهندس شريف الصياد، عن عقد عشرات اللقاءات الثنائية بين 35 شركة مصرية و المشترين الدوليين المشاركين في HATS، كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية للمصانع الهندسية لتعريف المشترين بالإمكانيات الصناعية الهندسية والتطورات الكبيرة في الصناعة الوطنية خلال السنوات الماضية.


وقال رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية:" نحن سعداء بشراكتنا مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية للمساهمة في دعم ومساندة تواجد 35 شركة مصرية مُصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار فعاليات معرض هاتس مصر 2022 في نسخته الرابعة، والذي يضم 80 مشتري دولي من 22 دولة من مختلف الأسواق الواعدة لقطاع السلع الهندسية، الأمر الذي سيعطي دفعة كبيرة للشركات لتعزيز التعاون المشترك مع نظيراتها الأجنبية بهدف زيادة قدرات هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة على الارتقاء بمستوى المنتجات المُصدرة، ومساندة الشركات الصغيرة الجديدة في كيفية اختراق ودخول الأسواق والتصدير".

من جانبها، أعلنت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، تشكيل فريق عمل متكامل من المجلس لمتابعة الاتفاقات التي تجرى داخل هاتس، وكذلك تسهيل عقد اللقاءات والاجتماعات على هامش البعثة، كما يتم توفير خدمات الترجمة الفورية للشركات المشاركة تسهيلاً على الجميع للاتفاق على العقود التصديرية.

وأضافت، أن بعثة «هاتس» أحد أهم الفاعليات التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية سنوياً بهدف مساعدة المصدريين المصريين المتخصصين في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ المائدة والضيافة، لاختراق أسواق دولية جديدة والوصول إلى فرص تصديرية حقيقية وواعدة، ضمن خطة المجلس للنهوض بالصادرات واستمرار صحوة الصادرات التي يجري تحقيقها للعام الثاني على التوالي رغم الأحداث العالمية.

وأكدت "حلمي"، أن معرض هاتس يعد الحدث الأكبر والأضخم الوحيد في مصر الذي يخدم هذه القطاعات المهمة بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات من خلال استضافة بعثة من أكبر المشترين الدوليين بأهم الأسواق الواعدة، لحضور الحدث في القاهرة وعقد لقاءات ثنائية متخصصة مع الشركات المصرية المشاركة وزيارات ميدانية للمصانع.

زيارات ميدانية المجلس التصديري للصناعات الهندسية العقود الصناعة الوطنية الشركات الصغيرة الأجهزة المنزلية Finance Real Estate

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