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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. الشعر الأبيض يظهر في أحدث إطلالة لـ شام الذهبي

صدى البلد

شاركت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت شام الذهبي بشعر أبيض في رأسها و علقت قائلة  : هل يمكنك اكتشاف شعري الابيض الذي ينمو كل دقيقة.

برفقة زوجها .. شام الذهبي تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام

بصورة رومانسية.. شام الذهبي وزوجها يخطفان الأنظار من أحدث ظهور لهما

يذكر أن وجهت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، رسالة لوالدتها وزوجها بمناسبة عيد زواجهما ونشرت صورة تجمعهم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت شام الذهبي  على  الصورة قائلة: "كل عام وانتوا أجمل شيء في حياتي  ..بحبكم قد الدنيا".

واحتفلت الفنانة أصالة بعيد زواجها الأول عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، حيث نشرت صورة تجمعها بزوجها.

وعلقت أصالة على الصورة قائلة: "متلّ هاليوم منّ سنة ولدت من جديد.. فايق الحلمّ الرجّال الّلي قدر يمحي كلّ التّعب ويهديني نفّسي لأستمتع بكلّ لحظة بها الحياة.. الحمد لله على نعمة وجودك يا أبي وحبيبي وسندي وكيان بركن له يطمنّي وأستوطن فيه من غربة دامت قبله سنين.. كلّ سنة وأنا معك سالمة".

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