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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظ الإسكندرية: وعي المواطن بالتغيرات المناخية لسه شوية

محمد الشريف
محمد الشريف

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الإسكندرية تضم آثارا من كل العصور، القبطية والإسلامية واليونانية ، كما تضم أكبر عدد من الكنائس، مضيفًا أن قلعة قايتباي مؤمنة تمامًا ضد ارتفاع منسوب المياه بسبب التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن هناك أبحاثا عالمية تشير لوصول الارتفاعات بالبحر المتوسط لـ"متر" تقريبًا.

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وواصل خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين جومانا ماهر أحمد عبد الصمد،:" وعي المواطن بـ التغيرات المناخية لسه شوية.. التغيرات المناخية كان لها أثر كبير على المحافظة، فكميات الأمطار أثرت على الطرق ورصف الشوارع، فالبنية التحتية من الصرف الصحي متهالك، والصرف الصحي يسع مليون متر مكعب، ولكن نتعرض في اليوم الواحد لـ 18 مليون متر مكعب.. إصلاحات الطرق 850 مليون جنيه العام الماضي عشان نرجع الطرق تاني لتكون صالحة للحركة المرورية، حيث نستقبل 2.5 مليون زائر في الصيف كل يوم".

وذكر أن التغيرات المناخية أثرت على كل الأبراج والعمارات الموجودة على الكورنيش، وتكلفة الصيانة تتطلب ميزانية ضخمة، وهناك اهتمام رئاسي بالمحافظة.
 

محافظ الاسكندرية الاسكندرية قلعة قايتباي التغيرات المناخية صباح الخير يا مصر

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