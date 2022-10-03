بعد انهيار سور مدرسة كرداسة .. طلب برلماني عاجل

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بتشكيل لجان فنية داخل مختلف المحافظات للمرور على مختلف المؤسسات التعليمية والمدارس على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامتها الانشائية وذلك بعد انهيار سور مدرسة المعتمدية الاعدادية بنات بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة.

كما طالب " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ببحث ملابسات واسباب انهيار سور سبب المدرسة خاصة بعد ورود معلومات عن وفاة طالبة وإصابة 15 حالة آخرين مع ضرورة عمل مراجعة لكافة الأبنية التعليمية للتحقق من سلامة الأبنية التعليمية على مستوى الجمهورية ، مؤكداً على ضرورة تكليف جميع المحافظين ومديرى مديريات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتحرك الفورى.

كما طالب النائب محمود قاسم باعلان نتائج التحقيقات التى تجريها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن هذا الحادث لمعرفة المتسبب فيه واتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد من تسببوا فيه مؤكداً على ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التى تسبب الفزع والخوف الشديدين لدى ابتائنا التلاميذ بمختلف مراحل التعليم قبل الاساسى.