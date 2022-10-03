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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدوما يصادق على معاهدات الضم.. ولافروف يوجه اتهامات لأمريكا

لافروف
لافروف

وافقت لجنة مجلس الدوما لشؤون هيكل الدولة والتشريعات الحكومية على مشروعات قوانين دستورية بقبول جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومنطقتي خيرسون وزابوريجيا للانضمام إلى روسيا.

وحسب "روسيا اليوم"، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، عقب توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على معاهدات مع حكام جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، ومنطقتي خيرسون وزابوريجيا، بشأن قبولهم للانضمام إلى روسيا عقب نتائج الاستفتاءات التي أجريت هناك.

اتهامات لافروف لأمريكا

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في كلمة قبيل قرار التصديق، إن انضمام المناطق الأربع إلى روسيا بمثابة استمرار منطقي لإعادة توحيد الأراضي الروسية التي بدأت مع عودة شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول في 2014.

وأضاف لافروف أن النظام في كييف حرم سكان المناطق التي تريد الانضمام إلى موسكو من ثقافتهم الروسية، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار لحماية سكان المناطق.

وأوضح أن الولايات المتحدة تخضع الغرب بأكمله لإرادتها، لافتًا إلى واشنطن تتهم موسكو بتهديد دول الجوار، في حين لا تخجل من استخدام القوة ضد سكان المناطق التي تريد الانضمام إلى روسيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع يوم الجمعة الماضي، على معاهدات مع حكام جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، ومنطقتي خيرسون وزابوريجيا، بشأن قبولهم للانضمام إلى روسيا عقب نتائج الاستفتاءات التي أجريت هناك.

من جانبه، أوضح عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون التشريعات الدستورية أن دخول كيانات جديدة إلى روسيا يتم على أساس معاهدات دولية ثنائية، وبعد تلقي مثل هذا الاقتراح من الكيان الراغب في الانضمام، يخطر رئيسي مجلسي الاتحاد والدوما، وعقب توقيع المعاهدة الدولية، يطلب رئيس الدولة من المحكمة الدستورية التحقق من الامتثال لشروط المعاهدة الدولية، ويتم تقديم مشروع قانون دستوري اتحادي بشأن قبول كيان جديد للاتحاد الروسي إلى البرلمان.

لافروف: الغرب يستخدم سياسة فرق تسد بشأن دول الاتحاد السوفيتي السابق

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