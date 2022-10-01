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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بعد الضم الروسي.. بوريل: انتهاء الحرب في أوكرانيا شبه مستحيل

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم، السبت، إن ضم روسيا لـ4 مناطق أوكرانية يجعل انتهاء الحرب في أوكرانيا "شبه مستحيل".

وحسب “روسيا اليوم”، أضاف بوريل، أن الضم الروسي الرسمي لمناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين أمس الجمعة، يجعل "انتهاء الحرب أكثر صعوبة بكثير وشبه مستحيل".

أوكرانيا لم تنتصر

وأوضح خلال منتدى في شمال شرق إسبانيا "أوكرانيا لم تنتصر بعد"، مدافعًا عن العقوبات الأوروبية التي فرضت على موسكو وعن المساعدة العسكرية لكييف.

ودعا بوريل إلى الاستمرار في هذا المنحى، لافتًا "ينبغي القيام بأفضل من ذلك وجعل العالم يدرك أسباب هذه الحرب ونتائجها".

ورأى أن الأوروبيين أقاموا "حديقة محاطة بالأدغال"، مشيرا إلى أنه "إذا كنا لا نريد أن تغزو الأدغال الحديقة.. علينا أن نتدخل"، داعيا أوروبا خصوصا الى تعزيز ترسانتها العسكرية.

وقال أيضا "هذا ليس ترفًا إنه أمر ضروري ولا غنى عنه للبقاء".

الضم الروسي

وكان بوتين أعلن أمس، الجمعة، أن روسيا أنشأت "أوكرانيا جديدة" عبر الموافقة على طلب انضمام الأقاليم الأوكرانية الأربعة.

وأشار إلى أن مواطني هذه المناطق “اتخذوا اختيارهم بالانضمام إلى وطنهم الأم روسيا.. وموسكو تفتح أبوابها أمام الأقاليم التي انضمت إليها”.

واحتشد عشرات آلاف الروس في الساحة الحمراء بموسكو، احتفالا بضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا، وسط هتافات جنونية وغناء هستيري فور ظهور الرئيس فلاديمير بوتين.

وأقامت روسيا احتفالات ضخمة بالساحة الحمراء في موسكو، بحضور عدد من المغنيين الروس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وقع صباح أمس الجمعة، على مراسيم ضم الأقاليم الأوكرانية الأربعة.

وفور ظهور بوتين، هتفت الحشود بشكل هستيري “روسيا، روسيا، روسيا”، ثم بدأوا في الغناء والهتاف لزعيم الكرملين، الذي طلب إرسال صوتهم للمقاتلين على جبهات القتال في أوكرانيا.

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