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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسهل طريقة لأخذ سكرين شوت على هاتف أندرويد والتابلت

أسهل طريقة لأخذ سكرين
أسهل طريقة لأخذ سكرين شوت على هاتف أندرويد والتابلت

يمكنك التقاط  سكرين شوت (لقطة شاشة) أو تسجيل فيديو لشاشة هاتفك أو جهاز التابلت ، وبعد التقاط الشاشة، يمكنك عرض الصورة أو الفيديو وتعديلها ومشاركتها وسنوضح أسهل طريقة لفعل ذلك.


لكنه جدير بالذكر أنه تنطبق بعض هذه الخطوات على نظام التشغيل Android 11 والإصدارات الأحدث فقط.

حبس وغرامة.. هل مشاركة سكرين شوت لـ رسائل واتساب الخاصة جريمة؟

كيفية التقاط لقطة شاشة أو سكرين شوت على هاتف أندرويد وأجهزة التابلت

 

1-  افتح الشاشة التي تريد التقاط صورة لها.
2-         اضغط على زرَّي التشغيل وخفض الصوت في آنٍ واحد.
3-      إذا لم ينجح هذا الإجراء، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لبضع ثوانٍ. ثم انقر على سكرين شوت.
4-  إذا لم ينجح أي من هذين الإجراءين، انتقِل إلى الموقع الإلكتروني المخصّص للدعم الذي توفّره الشركة المصنِّعة لهاتفك للحصول على مساعدة.
5- في أسفل يمين الشاشة، ستجد معاينة لسكرين شوت. على بعض الهواتف، سيظهر في أعلى الشاشة رمز أخذ سكرين شوت. 
البحث عن سكرين شوت ومشاركتها وتعديلها


البحث عن لقطة الشاشة ومشاركتها وتعديلها

 

ملاحظة: إذا لم يكن لديك تطبيق "صور Google"، من المحتمل أنك تستخدِم إصدارًا قديمًا من نظام Android. افتح تطبيق "معرض الصور" على هاتفك وانقر على عرض الألبوم ثم مجلد لقطات الشاشة.

  1. افتح تطبيق "صور Google" على هاتفك.
  2. انقر على المكتبة لقطات الشاشة.
    • لمشاركة لقطة شاشة، انقر على رمز المشاركة .
    • لتعديل لقطة شاشة، انقر على رمز التعديل .

 

سكرين شوت لقطة شاشة Android Android 11 صور Google

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