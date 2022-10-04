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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: طالبنا وزير التجارة بمشاركة أعضاء لجنة الصناعة في المؤتمر الاقتصادي

المهندس أحمد سمير
المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة

قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة الدكتور محمد سليمان تحدثت مع المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة حول إمكانية مشاركة أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان فى المؤتمر الإقتصادى.

وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن معظم أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان من رجال الأعمال ولديهم مشاكل ولابد أن يطرحوها للمناقشة فى المؤتمر الإقتصادى.

وكان قد رفع المستشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد بعد المقبل الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري.

وقبيل رفع الجلسة وجه رئيس المجلس التهنئة لهيئات مكاتب اللجنة النوعية بالمجلس، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وهنأ رئيس مجلس النواب، الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف.

كما ألقى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وجه خلال التحية لأعضاء المجلس، على دورهم التشريعيى، ناقلا أيضا تحيات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وأعلن رئيس المجلس خلال الجلسة أيضا تلقيه إخطارا من بعض الأحزاب بشأن اختيار ممثل الهيئة البرلمانية داخل المجلس.

وجاءت الإخطارات على النحو التالي:

المهندس أشرف رشاد الشريف رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
النائب أحمد خليل خير الله رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب النور.
النائب أحمد بهاء شلبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.
النائب عاطف المغاوري رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع.
النائب محمد طلبة رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.
النائب محمد عطية الفيومي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الحرية.

لجنة الصناعة بالبرلمان المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة المؤتمر الاقتصادي رجال الأعمال

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