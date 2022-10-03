إمبابي: نسعى لشراكة فاعلة مع غرفة تجارة وصناعة الكويت

شارك محمد امبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة فى ملتقى الأعمال المصرى الكويتى بالقاهرة برعاية وحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وقيادات التجارة والصناعة فى مصر وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وبمشاركة غرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس الغرفة وأعضاء مجلس إدارتها بالإضافة إلى حضور رئيس شركة العاصمة ورئيس البورصة المصرية وممثل عن هيئة الاستثمار.

وأوضح “إمبابى”، أن إقامة الملتقى بهدف إلقاء الضوء على التعاون بين مصر والكويت وحجم الاستثمارات الكويتية فى مصر والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة لرجال الأعمال الكويتيين مضيفا أن الاستثمارات الكويتية شملت اغلب القطاعات فهناك استثمارات فى مجال الصناعات الغذائية والاتصالات والسياحة والاستثمار العقارى والخدمات المالية والصناعات الصحية والدوائية وهيكلة الأصول.

وأكد أن القيادة السياسية ترعى التعاون الفعال مع كافة أشكال الاستثمار الأجنبى وخاصة الاستثمار العربى حيث تمثل مصر أكبر متلقى للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى أفريقيا مشيرا إلى أنه لدى رجال الأعمال والصناديق الاستثمارية الكويتيه استثمارات جاذبة للاهتمام فى مصر.

ونوه بأن الدولة توفر مناخ استثمارى جيد للمستثمرين حيث توفر قوى عاملة مدربة ومنخفضة الأجور و التكاليف بجوار اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة والتى تتيح الوصول للاسواق العالمية وقد انتهت الدولة من تجهيز بنية تحتية متطورة من الطرق والكبارى والنقل بالسكك الحديد حيث طورت وأنشأت الدولة ٧٠٠٠ كيلومتر من الطرق وأتاحت الطاقة اللازمة للصناعة بكافة الوسائل التقليدية والمتجددة كما أتاحت مصر تسهيل حركة الأموال والتحويلات المالية للشركات المستثمرة فى مصر.

وقال إن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية يمثل اكثر من 5 ملايين تاجر وصانع و مستثمر ومؤدي خدمات من منتسبي الغرف التجارية المصرية ويسعى لعلاقات تجارية مع الكويت ورجال الأعمال بها فى ظل عراقة ومتانة العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية و الكويت علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية فهى الداعم والحافز الرئيسي للعمل علي تحقيق التواصل والنجاح في انجاز الأهداف الاقتصادية و التجارية و الاستثمارية وتعد المحرك الرئيسي لدعم العلاقات الثنائية بين رجال الأعمال بالبلدين و الاستفادة من عضوية البلدين في التكتلات الاقليمية الاقتصادية و التجارية

وأوضح أن حجم الاستثمارات الكويتية فى مصر يصل إلى ١٥ مليار دولار وأن مصر واتحاد الغرف التجارية يهتمون بشكل كبير بدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين حيث تعتبر الكويت من أهم الشركاء التجاريين لمصر فهى تمثل ثالث أكبر مستثمر فى مصر وأن إقامة ملتقيات التعاون بهدف دعم وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأشار إلى أنه يجب العمل من الغرف التجارية المصرية على الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية التى يطرحها الملتقى و يجب أن يتم استغلال تلك اللقاءات مع غرفة تجارة وصناعة و رجال الأعمال من الكويت فى دعم وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية معهم لفتح أسواق جديده للبضائع والمنتجات المصرية وفتح استثمارات لهم بمصر.

ولفت إلى أن مشاركته بالنيابة عن أعضاء ومنتسبي الغرفة التجارية بالجيزة يأتى تأكيدا للدور الكبير لتجارية الجيزة فى دعم التعاون التجارى مع دولة الكويت حيث تمثل الغرفة أكثر من ٢٥٠ الف عضو من التجار والصناع ومؤدى الخدمات بالإضافة إلى أعضاء منطقتين صناعيتين من أهم المناطق الصناعية بالدولة وهما ٦ اكتوبر وأبو رواش.

