المركز القومي للترجمة يعلن قائمة الأكثر مبيعا لشهر سبتمبر

تصدر كتاب "الحداثة الثورية: العمارة وسياسات التغيير في مصر (1936-1967)"، قائمة مبيعات المركز القومي للترجمة في شهر سبتمبر، وهو من تأليف محمد الشاهد ومن ترجمة أمير زكي.

وجاءت القائمة بالترتيب التالي:



الطبعة الثانية من "اللسانيات"، و"غانم ومحفوظ وجبير وصنع الله والغيطاني شهود على نهاية عصر: تحول المجتمع المصري بعد 1970"، و"الستة و الثلاثون موقفًا دراميًا"، و"مثنوي"، و"جغرافيا السياسة في روسيا"، و"الأنثربولوجيا في مصر 1900-1967"، و"أغا البنات"، و"التفسير الإبداعي للأحلام"، و"اليهود في الإمبراطورية العثمانية: صفحات من التاريخ".

واشتملت القائمة على "التربية الاستقلالية"، و"الموسوعة المصورة للرموز التقليدية"، و"كتابة سيناريو الأفلام القصيرة"، و"نهب المصريين قصة عار"، و"فلسفة تاريخ الفن"، والطبعة الثانية من "تاريخ الفلسفة في الإسلام"، و"هكذا تكلم زرادشت".