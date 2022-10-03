لأول مرة.. حضرة العمدة يجمع روبي وبسمة

تعاقدت الفنانة بسمة، على الانضمام لأسرة مسلسل «حضرة العمدة»، الذي تجسد بطولته الفنانة روبي، والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني لعام 2023، ويعد هذا التعاون الدرامي الأول بين الثنائي على الساحة الفنية.

ومن المقرر أن تقدم خلال المسلسل دورا محوريا يسهم فى تحريك الأحداث بشكل قوى، وتجسد شخصية جديدة تماما عن ما سبق وأن قدمته في أعمالها المختلفة.

ومن المفترض أن يبدأ المخرج عادل أديب، في تصوير حلقات المسلسل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث يتم بناء الديكورات الخاصة بالمسلسل، كما أنه من المفترض أن تستعين الشركة المنتجة ببعض الأجانب لتنفيذ عدد من المشاهد والجرافيكس حتي يظهر العمل بالشكل المطلوب.

تفاصيل مسلسل «حضرة العمدة»

مسلسل «حضرة العمدة» تأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، ويناقش «قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع»، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم روبي، وإدوارد، ومحمود حافظ، وبسمة ومن إخراج عادل أديب.

جدير بالذكر أن بسمة يعرض لها حاليا على قناة on، مسلسل «طير بينا ياقلبى »، ويشاركها فى البطولة كلا من ريم مصطفى ، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، ابرام سمير، عمرو عبد العزيز، هالة فاخر، محسن محي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفى، تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار .