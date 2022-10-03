بعد حديث الوزراء.. برلماني يطالب بدعم المصدرين في أسعار الطاقة

أكد النائب محمود الصعيدي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المنتجات المصرية المختلفة سواء صناعية كالملابس والسيراميك والأثاث من أكثر المنتجات التي تتميز بالطلب العالي من مختلف دول أوروبا، فالسوق المصري لديه كل المقومات التي تؤهله للتصدير والمنافسة علي الساحة العالمية.

وطالب “الصعيدي”، في تصريح لـ “صدى البلد”، بدعم المصدرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بعملية التصدير من خلال إزالة التحديات القائمة أمامهم، علاوة علي دعمهم فيما يخص أسعار الطاقة باعتبارها عنصرا أساسيا في عملية الإنتاج.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلي أن العمل علي زيادة قيمة الصادرات يُعني زيادة الإنتاجية والتي يصاحبها زيادة في فرص العمل المطروحة للشباب، ومن ثم تحقيق إيرادات هائلة من العملة الصعبة بما يعود بالإيجاب علي ميزان المدفوعات.

واستطرد النائب، بالآونة الحالية اتجهت العديد من الدول إلي التركيز علي التصدير لما له من مردود إيجابي على الاقتصاد ومن ثم الخروج من الأزمة العالمية التي نعيشها حاليا، لذا علينا الإهتمام بهذا الملف وفقا لما وجه به الرئيس السيسي بشأنه.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة سبل تنمية الصادرات المصرية لدول القارة الافريقية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ونجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الإفريقية، واللواء محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات الزراعية، و رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، والسفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، وطارق شعراوي، مساعد وزيرة التعاون الدولي، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التعاون الدولي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.



وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك اهتمامًا من قِبل الحكومة بزيادة الصادرات في هذه المرحلة، ويتم عقد عدة اجتماعات لإيجاد آليات فاعلة لزيادة تلك الصادرات، مع رؤساء الغرف التجارية، ومن ثم تأتي أهمية النقل كوسيلة مهمة للمساعدة في زيادة الصادرات، وكذا وجود مراكز لوجستية في الدول الإفريقية، لتساعد في تسويق البضائع والمنتجات إلى الدول الإفريقية، موجهًا بهيكلة دعم الصادرات، وزيادة الدعم المقدم إلى التصدير الخاص بأفريقيا.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: مستعدون بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، لإعادة هيكلة دعم الصادرات، مع زيادة المخصصات الموجهة للصادرات الخاصة بإفريقيا، ومستعدون أيضًا للتنسيق بشأن تذليل أية عقبات في هذا الملف.



وأضاف وزير المالية: تعمل الوزارة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد، وعدد من الدول الافريقية على تفعيل منصة التبادل التجاري الافريقية (ATEX) والتي سوف تعمل على تعزيز التبادل التجاري بين الدول الافريقية وخاصة في السلع الزراعية.



وخلال الاجتماع، أوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم التنسيق بشأن زيادة المساندة التصديرية الموجهة لإفريقيا، مشيرًا إلى أهمية أن يكون هناك ضمان للصادرات، ووسائل نقل وخطوط شحن منتظمة.

ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل من عدة وزارات معنية، والبنك المركزي والجهات المعنية؛ لوضع تصور وخطة عمل واضحة، لمستهدفات كمية ونوعية؛ لزيادة صادراتنا، خاصة إلى الاشقاء في أفريقيا، وأن تكون هناك متابعة مستمرة لهذا الملف الهام.