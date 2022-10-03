حيلة فاشلة.. عامل يدعي تعذيب ابنه على يد زوجته وأسرتها

لجأ عامل إلى حيلة لإجبار زوجته على العودة إلى منزل الزوجية الذي تركته بعد خلافات بينهما فاتهمها وأسرتها بحرق وتعذيب ابنه من زوجة سابقة، إلا أن مباحث الجيزة كشفت كذب روايته وتم التحفظ عليه.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما حضر إلى قسم شرطة الوراق، عامل زراعي يبلغ من العمر 42 سنة، ومقيم قرية محطة أبو غالب مركز منشأة القناطر، ونجله طالب 13 سنة، ومقيم بذات العنوان مصاب بحروق وسحجات متفرقة بالجسم.

واتهم العامل زوجته ربة منزل 25 سنة ومقيمة وراق العرب دائرة القسم، ووالدتها وخالها بالتعدي على نجله مـن زيجة سابقة، عقب مشاهدة الثاني لها رفقة أحد الأشخاص في وضع مخل، واتصلت بوالدتها وخالها وأخبرتهما، واللذان حضرا وتعدوا عليه بالضرب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالمصادر السرية واستخدام التقنيات الحديثة تبين عدم معقولية البلاغ، وخلال مناقشة الأول أمام اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث اعترف باختلاق الواقعة لرغبته فـي عودة المشكو في حقها، وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما قامت على أثرها بترك مسكن الزوجية والإقامة طرف ذويها، وإصابة نجله الثاني، وتم ضبطه.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات