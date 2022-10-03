بعد طلاقها ... اختيار نسرين طافش ثالث اجمل امرأة مسلمة

تصدرت الفنانة نسرين طافش قائمة “أجمل 14 امرأة مسلمة في العالم”، ضمن تصنيف الموقع العالمي FillGap News.

واحتلت الفنانة نسرين طافش المركز الثالث في القائمة خلف النجمتين التركيتين هاندا أرتشيل وفهرية إفجين، لتكون الأولى على الصعيدالعربي والثالثة عالمياً.





وأوضح الموقع أنه لم يعتمد في تصنيفه على “الجمال الجسدي” والشهرة والموهبة فقط، بل استند أيضاً إلى انجازات النجمات وأعمالهنالاجتماعية.





وأثارت الفنانة نسرين طافشحالة من الجدل خلال الفترة الماضية، من خلال ظهورها باطلالات صيفية جريئة ومثيرةتبرز انوثتها بعد طلاقها.

وتتميز الفنانة نسرين طافش ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صور الفنانة نسرين طافش التى وضعتها فى حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا بعد حذفها صورها برفقة زوجها.



وكانت أعلنت الفنانة نسرين طافش زواجها على شاب من خارج الوسط الفني.

نسرين طافش بالشعر الراستا

وكانت تصدرت الترند منذ فترة، بصورة تجمعها مع زوجها، بإطلالة جريئة، مرتدية فستان كت باللون الأسود، واعتمدتعلى تسريحة الشعر الراستا باللون الأصفر، مع وضع لمسات جمالية برزت جمالها الجذاب.





كما نشرت صورة أخرى بنفس تسريحة الشعر، في لحظة رومانسية تجمعها مع زوجها، مرتدية فستان كت يحمل نقوشات عباد الشمس.





نسرين طافش بلوك جديد

وكانت نشرت نسرين طافش صورة رومانسية تجمعها مع زوجها، بلوك جديد فستان مشجر باللون الازرق وتحمل قطتها السمراء.





واعتمدت نسرين طافش على تسريحة شعر بسيطة تظهر ملامحها الرقيقة بدون تكلف.





زوج نسرين طافش

وكانت أعلنت الفنانة نسرين طافش مؤخراً زواجها على شاب من خارج الوسط الفني، يدعى شريف هو مدرب يوجا وطاقة، وكان مدربها خلال الفترة الماضية حيث تعرفا علي بعضهما البعض وتم الزواج.

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